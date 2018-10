Schon am ersten Tag bekam Bill Cosby die Härte des Gefängnislebens zu spüren: Er wurde mit Essen beworfen und stürzte die Treppe herunter, weil er sich, nahezu erblindet, ohne Hilfe kaum fortbewegen kann.

Wie hart das Leben im Gefängnis ist, und dass gerade prominente Insassen von ihren Mithäftlingen fertig gemacht werden – diese Erfahrung musste nun auch Bill Cosby machen, und das bereits am ersten Tag seiner Haftstrafe. Der 81-jährige Cosby wurde am Mittwoch (25. September) zu einer Haftstrafe von drei bis zu zehn Jahren verurteilt. Psychologische Gutachter attestierten, dass er ein „gewalttätiger Nachsteller“ (violent predator) sei, er ist nun auch ein Eingetragener auf der Liste pennsylvanischer Sexualstraftäter und muss nach seiner Entlassung frühestens 2021 den Behörden regelmäßig seinen Aufenthaltsort melden. Bill Cosby: nahezu blind Gleich nach Eintritt ins Gefängnis habe ihm ein…