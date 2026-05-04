Elvis Presley: Seine letzten Worte an Righteous-Brother Bill Medley

ROLLING STONEs Interviewreihe „Last Man Standing“ präsentiert ausführliche Gespräche zwischen Senior Writer Andy Greene und Musikern, die als letzte verbliebene Mitglieder ikonischer Bands übrig geblieben sind. Manche von ihnen sind das einzige noch aktive Mitglied der klassischen Besetzung in der aktuellen Tourbesetzung. Andere sind schlicht die Einzigen, die noch leben. In jedem Fall liegt die Aufgabe, die Flamme am Brennen zu halten, auf ihren Schultern – ob sie diese Verantwortung wollten oder nicht.

Nicht jeder Musikfan kennt den Namen Bill Medley, aber fast alle kennen seine raue Bass-Bariton-Stimme. Wer in den Sechzigern aufgewachsen ist, kennt ihn als eine Hälfte der Righteous Brothers – den Mann, der bei „You’ve Lost That Lovin‘ Feeling“ den stimmlichen Schwergewichtsteil übernimmt. Wer die Siebziger miterlebt hat, erinnert sich an den Comeback-Hit „Rock and Roll Heaven“. Und für alle etwas Jüngeren: Er ist Jennifer Warnes‘ Duettpartner bei „(I’ve Had) The Time of My Life“ aus dem „Dirty Dancing“-Soundtrack.

So populär die Righteous Brothers in den Sechzigern auch waren – sie eröffneten sowohl für die Beatles als auch für die Rolling Stones deren erste US-Tourneen –, ihr unwahrscheinliches Comeback einige Jahrzehnte später machte sie noch größer. „Gott sei Dank für das Ende der Achtziger“, sagt Medley. „Sie haben ‚Lovin‘ Feeling‘ in ‚Top Gun‘ eingebaut, ich habe diesen Song für ‚Dirty Dancing‘ gemacht, und ‚Unchained Melody‘ kam in ‚Ghost‘. Das war in den Sechzigern ein ordentlicher Hit, aber dieser Song bekam durch den Film ein völlig neues Leben.“

Bobby Hatfields Tod und Neustart

Das Duo löste sich nur wenige Monate auf, nachdem es 2003 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden war – als Bobby Hatfield, Medleys Partner bei den Righteous Brothers, an einem kokainbedingten Herzanfall starb. Doch Medley formierte die Band 2016 mit dem Sänger Bucky Heard neu.

Derzeit sind sie auf US-Tournee, doch wir haben Medley in einer ruhigen Pause getroffen, um über die lange Geschichte der Righteous Brothers zu sprechen: die Comeback-Phase, wie er Hatfields Verlust überwunden hat, seine Freundschaft mit Elvis Presley und warum er hofft, nie in Rente gehen zu müssen.

Medley ist ein paar Monate von seinem 86. Geburtstag entfernt, wirkt aber bemerkenswert fit – mit einem fast enzyklopädischen Gedächtnis für Namen, Orte und Ereignisse aus fernen wie jüngeren Vergangenheiten. Als er sich in den Zoom einwählte, war er gerade von der Flower Power Cruise zurück, wo die Righteous Brothers gemeinsam mit Micky Dolenz, den Lovin‘ Spoonful, den Rascals und Canned Heat auf der Bühne standen.

Die Cruise und die Anfänge

Wie war die Cruise?

Na ja, eine Cruise ist eine Cruise. Es war schön. Ich konnte viele Leute wiedersehen, die ich lange nicht gesehen hatte, viele großartige Musiker. Das schätze ich daran.

Wie ist es, auf einem fahrenden Schiff zu singen?

Man muss sehr aufpassen. Manchmal haut es einen einfach von den Füßen. Ich musste diesmal Turnschuhe tragen, um mich zu verankern. Normalerweise trage ich Cowboystiefel, aber die wären wie Rollschuhe gewesen.

Lassen Sie uns ein bisschen Geschichte aufarbeiten. Erinnern Sie sich noch, wann Ihnen zum ersten Mal aufgefallen ist, dass Sie und Bobby Hatfield auf der Bühne zusammenpassen?

Wir wussten sofort, dass es funktioniert. Bobby und ich waren mit Rhythm and Blues aufgewachsen, was für zwei weiße Typen aus Orange County ziemlich ungewöhnlich war. Aber wir konnten [den wegweisenden R&B-DJ] Hunter Hancock aus L.A. reinkriegen. Ich war einfach verliebt in diese Musik.

Zwei Stimmen, ein Klang

Als Bobby und ich anfingen, zusammen zu singen, waren wir einfach zwei Typen mit einer einzigen Stimme. Das war unglaublich. Und Bobby war ein großartiger Harmonie-Sänger. Und dann kamen immer mehr schwarze Marines in unseren Nachtclub. Wir wussten, da ist was.

Dann hatte ich einen Song geschrieben: „Little Latin Lupe Lu“. Wir spielten ihn im Rendezvous Ballroom, einem Teenie-Laden, und die Jugendlichen liebten den Song. Die gingen raus und kauften ihn. Ich glaube, wir waren 1963 ein bisschen emotionaler als das, was die gewohnt waren. Und ich glaube, das war für viele dieser Kids eine Art Trost – das Gefühl: „Mann, genau so fühle ich mich.“

Es ist ziemlich verrückt, dass diese kleine Single, die Sie mit 19 geschrieben haben, ein Hit wurde.

Ja. Ich habe sie geschrieben, weil ich ein Mädchen datete, Lupe Laguna. Ich brachte sie Bobby bei, als wir im Club waren, und alle liebten es einfach, dazu zu tanzen. Ein guter Freund von mir, der ein Plattenlabel unten in Orange County hatte – Moonglow Records – kam rein, um mich zu sehen. „Junge“, sagte er, „ich liebe diesen Song.“

Der Name „Righteous Brothers“

Wir hießen damals die Paramours, und wir waren zu fünft. Und er fragte uns, ob wir ihn aufnehmen wollten. Also gingen wir ins Studio und nahmen „Little Latin Lupe Lu“ auf. Aber die Paramours waren fünf Leute, und das hier war nur Bobby und ich. Also brauchten wir einen Namen.

Wie gesagt, Orange County war damals sehr weiß. Es war wie „Happy Days“ in den Fünfzigern. Aber es gab dort die El Toro Marine Base, und viele der schwarzen Marines hörten, dass es da zwei Typen im Club gibt, die Rhythm and Blues singen. Und die kamen dann rein, um uns anzuschauen. Wenn jemand einen tollen ’55er Chevy hatte, würde ein Schwarzer vielleicht sagen: „Mann, was für ein righteous Auto“ – was so viel wie „klasse“ bedeutete. Wir weißen Typen hätten vielleicht gesagt: „Was für ein cooles Auto“ oder „Was für ein geiles Auto.“

Und wenn sie jemanden mochten, nannten sie ihn Brother. Wenn sie uns sahen, sagten sie: „Hey, righteous brother, wie geht’s?“ – was so viel wie guter Freund bedeutete. Also haben wir uns gedacht: Da uns niemand die Beatles nennt, probieren wir’s mal mit diesem Righteous-Brothers-Ding. Und es hat geklappt.

Mit den Beatles auf Tour

Apropos Beatles: Wie kam es dazu, dass Sie 1964 bei deren erster US-Tournee als Vorgruppe dabei waren?

Gute Frage, und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wir hatten an der Westküste Hits mit „Little Latin Lupe Lu“, „My Babe“, „Koko Joe“ und so weiter. Wir hatten ein paar Alben bei Moonglow veröffentlicht. Und offenbar hörten viele Garagenbands in England und Großbritannien die Righteous-Brothers-Alben. Ich weiß es nicht. Das habe ich nie herausgefunden. Ich würde Paul oder Ringo gerne mal fragen: „Wie sind wir auf eure Tournee gekommen?“

Die Beatles sagten immer, sie konnten sich auf diesen Stadionbühnen kaum hören, weil die Technik so primitiv war und die Mädchen die ganze Zeit schrien.

Ich habe die Beatles bedauert. Sie waren wirklich überrascht, und es war frustrierend für sie. Wenn wir spielten, klatschten und schrien die Leute: „Wir wollen die Beatles!“ Das war also wie das Bootcamp des Rock ’n‘ Roll. Aber die Beatles waren tolle Typen. Und ein paar Jahre nach der Tournee wurde uns klar, dass wir Logenplätze bei einem historischen Ereignis hatten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Haben Sie die Jungs kennengelernt? Viel mit ihnen geredet?

Nicht viel. Wir saßen alle im selben Flugzeug. Und wir hatten unseren eigenen Gitarristen, Barry Rillera, auf der Tournee dabei. Wir gingen direkt vor den Beatles auf die Bühne. Und wir spielten einen Song namens „My Babe“, bei dem unser Gitarrist einfach ein Solo hinlegte, das alle umgehauen hat. Danach kam George zurück und fragte: „Wer macht das Gitarrensolo bei ‚My Babe‘?“ Wir sagten: „Barry.“ Also sprach er lange mit George und erklärte ihm, wie man diese hohen Saiten bekommt, auf denen man benden kann. Ich glaube, er empfahl ihm, Banjo-Saiten zu verwenden.

Die Rolling Stones und Phil Spector

Wir haben mit den Jungs geredet, es war sehr freundlich und sehr, sehr cool, aber diese Tournee war einfach so seltsam. Und ich weiß, dass die Jungs nicht genervt waren. Sie waren eher verwirrt, dass die Fans gar nicht zuhörten – die wollten die Beatles einfach nur sehen.

Sie eröffneten noch im selben Jahr für die Rolling Stones bei deren erster US-Tournee. Wie war das im Vergleich?

Als wir für die Stones eröffneten, hatten die noch nicht wirklich durchgestartet. Und wie gesagt, wir hatten an der Westküste mit Rhythm and Blues und Rock ’n‘ Roll viel Erfolg. Die Stones haben uns tatsächlich angefragt. Und es war einfach anders, weil dieses ganze Geschrei fehlte. Die Stones waren eine etwas kantigere Band, und wir waren auch etwas kantiger, also hat das gut gepasst – und sie waren einfach großartige Typen. Und kurze Zeit später waren sie vielleicht die größte Band der Welt.

Es ist verrückt, dass wir hier 62 Jahre nach diesen Tourneen sitzen und die Stones noch immer Musik machen, Sie noch immer touren und Paul und Ringo beide sehr aktiv sind.

Ich werde ständig gefragt: „Wann gehen Sie in Rente?“ Ich sage dann: „Ich muss erst mal einen Job finden.“ Ich meine, das ist der Traum eines 15-jährigen Jungen. Wenn man die Musik liebt, gibt es keinen Grund aufzuhören.

Was war Ihr erster Eindruck von Phil Spector, als Sie ihn kennenlernten?

Er war etwas seltsam, aber nicht so seltsam, wie man denken würde. Und weil er hauptsächlich mit Mädchengruppen wie den Ronettes und Darlene Love gearbeitet hatte, waren wir nicht sicher, als wir hörten, dass er uns produzieren wollte – wir waren schließlich eine Rock-’n‘-Roll-Gruppe.

Aber wissen Sie was? Ich glaube, er wollte damals, dass die Leute denken, er sei wirklich exzentrisch. Und das war er auch – ich meine, man muss ein bisschen exzentrisch sein, wenn man will, dass die Leute einen für verrückt halten, aber ich glaube, er ist da reingewachsen.

Als er mit uns arbeitete, waren wir ein paar Straßentypen, und das wusste er. Also war er uns gegenüber nicht vorsichtig, sondern einfach sehr geschäftsmäßig. Er war wunderbar, mit ihm zu arbeiten, weil er schlicht ein Genie war – ein Genie in dem, was er mit diesem Wall of Sound tat. Ich habe ihm im Studio zugeschaut, und er war einfach bemerkenswert.

„You’ve Lost That Lovin‘ Feeling“

Erinnern Sie sich noch daran, „You’ve Lost That Lovin‘ Feeling“ zum ersten Mal zu hören?

Als wir fertig waren, nahmen wir es mit nach Hause und hörten es uns an. Wir dachten: „Wow. Was für ein großartiger Song.“ Denn es war ein großartiger Song. Er wurde von Barry [Mann] und Cynthia [Weil] geschrieben, also kann ich das ruhig sagen. Ich habe ihn nicht geschrieben, aber wir dachten, er könne kein Hit werden, weil er zu lang war und ich in meiner Baritonstimme sang – das war damals ungewöhnlich. Wir dachten einfach: „Na ja, ein Hit wird das nicht, aber was für eine großartige Aufnahme.“

Wessen Idee war es, „Unchained Melody“ zu covern?

Bobby Hatfield hatte eine Band in Orange County, und ich hatte eine Band in Orange County. In seiner Band sang er „Unchained Melody“, weil er ihn von Roy Hamilton in den Fünfzigern gelernt hatte. Als wir dann das Album „Just Once in My Life“ aufnahmen, bat mich Phil Spector, das Album zu produzieren, weil er selbst zu viel Zeit dafür gebraucht hätte und die Singles schon zu viel Geld kosteten.

Auf den Alben machte Bobby immer einen Song alleine und ich einen alleine, hauptsächlich weil wir nur so viele Duette finden konnten. Und Bobby wollte „Unchained Melody“ machen. Also habe ich „Unchained Melody“ quasi aus Versehen produziert, weil es auf dem Album war. Phil Spector hat es als B-Seite eines Songs namens „Hung on You“ veröffentlicht, den er selbst produziert hatte. Und aus irgendeinem Grund haben die Disc Jockeys im ganzen Land die Platte einfach umgedreht und angefangen, „Unchained Melody“ zu spielen.

Trennung und neuer Produzent

Im Internet kursiert die Geschichte, dass Sie eine Münze geworfen haben, um zu entscheiden, wer „Unchained Melody“ singt – aber das ist wohl eine Legende.

Das ist eine Legende. Bobby wollte den Song machen. Ich hätte ihn auch gerne gemacht. Ich liebte den Song. Tatsächlich singe ich ihn jetzt in unserer Show, nur weil Bobby nicht mehr da ist.

Die meisten Acts von Phil Spector hatten nach der British Invasion große Schwierigkeiten, noch Hits zu landen. Bei Ihnen beiden hat das zunächst nicht so stark zugeschlagen.

Ja. Ich erinnere mich, wie ich die Billboard-Charts anschaute, und in den Top 50 waren alle Hits englisch – außer „Unchained Melody“. Das war so seltsam, weil „Unchained Melody“ einfach dieser zarte, wunderschöne Song ist. Bobby hat ihn einfach unglaublich gesungen. Und er wurde für eine ganz andere Generation zu einem völlig anderen Stück.

Die meisten Leute nehmen an, dass Phil Spector „(You’re My) Soul and Inspiration“ produziert hat, weil es so sehr nach seinem Stil klingt – aber das sind eigentlich Sie.

Wir haben Phil verlassen. Eigentlich wollten wir Phil nicht verlassen, aber Moonglow Records und Phil Spector Records gerieten in Streit. Phil sagte: „Wir müssen ins Studio.“ Moonglow sagte: „Nein, das geht nicht.“ Dann kam MGM und bot eine Million Dollar, wenn wir zu ihnen wechseln. Das hat die Frage beantwortet.

Aber ich wollte Phil nicht verlassen, weil ich wusste, dass der Job des Produzenten an mir hängen bleiben würde. Und ich bin kein Produzent. Als wir zu MGM gingen, rief ich Barry und Cynthia an, weil wir an „Soul and Inspiration“ arbeiteten. Es sollte eigentlich auf „You’ve Lost That Lovin‘ Feeling“ folgen, aber Phil und Barry und Cynthia gerieten in irgendeinen Streit, und plötzlich waren wir wieder in Kalifornien und arbeiteten mit Carole King.

Als wir Phil verließen, rief ich Barry an und sagte: „Wo ist dieser Song? Ich glaube, er hieß ‚Soul and Inspiration‘.“ Er sagte: „Den haben wir nicht mal fertiggestellt.“ Ich sagte: „Dann macht ihn fertig und schickt ihn mir.“ Ich ging ins Studio, und weil ich Phil bei der Produktion von „Lovin‘ Feeling“ und all dem anderen Zeug zugeschaut hatte, machte ich einfach das, was ich dachte, was Phil getan hätte – und was der Song brauchte. Er war dazu geschrieben, genau diese Art von Song zu sein.

Trennung und Psychedelia

Warum haben Sie sich 1968 zum ersten Mal getrennt?

Ich weiß nicht, wie man diese Musik nennen würde, aber es war die Hippie-Bewegung.

Psychedelia?

Ja. Die hatten die langen Haare, Bärte, das und jenes. Und immer wenn eine neue Welle kommt und man zur letzten Welle gehörte, gilt man als die verstaubten Typen von gestern. Wir hatten Schwierigkeiten, mit unserem Material ins Radio zu kommen. Ich hatte als Songwriter angefangen und war zum Singer-Songwriter geworden. Also wollte ich wirklich zurück und diesen Traum zu Ende leben. Deshalb habe ich die Righteous Brothers 1968 verlassen.

Was führte zur „Rock and Roll Heaven“-Reunion in den Siebzigern?

Ich sage Ihnen die Wahrheit. 1972, 1973, irgendwo da, hatte ich meine Stimme verloren. Mir wurde gesagt, ich würde nie wieder singen. Ich war in Vegas und machte drei Shows pro Nacht. Ich arbeitete im Hilton, wo Elvis spielte. Und Elvis lud mich jedes Mal zu sich ein, wenn er dort war. Mein Manager kam, um meinen Vertrag neu zu verhandeln. Er sagte: „Bill, du musst in Rente gehen.“ Und Bobby hatte gerade finanzielle Probleme. Also traf ich mich mit Bobby. Ich sagte: „Hör mal, lass uns wieder zusammenkommen. Lass uns ein paar Millionen verdienen und dann aufhören.“ Denn mir wurde gesagt, ich würde nie wieder singen – von zwei der bekanntesten Ärzte in L.A. Aber mit dieser Stimme haben wir „Rock and Roll Heaven“ gemacht, also war sie nicht völlig weg. Und dann bekam ich sie vollständig zurück.

Comeback mit „Rock and Roll Heaven“

Und ich glaube, „Rock and Roll Heaven“ war vorher schon ein Hit der Climax-Band. Dennis Lambert und Brian Potter, die Haven Records gehörten, haben ihn ein bisschen umgeschrieben, um ihn zeitgemäßer zu machen. Die hatten es wirklich eilig. Wir hatten noch nicht mal bei ihnen unterschrieben.

Wir rannten ins Studio, sie veröffentlichten ihn, und es war wahrscheinlich der schnellste Hit, den wir je hatten. Er schoss sofort die Charts hoch. Es war eine gute Aufnahme, aber unter uns gesagt: Wir dachten nicht unbedingt, dass es eine typische Righteous-Brothers-Platte war. Sie war einfach etwas anders.

Aber wir hatten auf diesem Album noch einen anderen Song namens „Dream On“, der ein großartiger Righteous-Brothers-Hit geworden wäre. Und alle Disc Jockeys wollten, dass das die nächste Single wird, weil es eine echte Righteous-Brothers-Platte war. Ein großartiger Song.

„Rock and Roll Heaven“ wurde ein großer Hit, aber ich glaube nicht, dass er unserer Karriere wirklich viel gebracht hat. Bei „Lovin‘ Feeling“ rief ich Barry Mann und Cynthia Weil an und sagte: „Ihr habt uns keinen Hit geschrieben, ihr habt uns eine Karriere geschrieben.“ „Rock and Roll Heaven“ war einfach eine tolle kommerzielle Platte. Die Leute würden deshalb keinen Babysitter organisieren und rausgehen, um uns das live spielen zu sehen.

„Don’t Know Much“ und Top Gun

Die meisten wissen nicht, dass Sie „Don’t Know Much“ vor Linda Ronstadt und Aaron Neville aufgenommen haben.

Das ist einer der wirklich großen Songs. Ich liebte es, ihn zu singen und aufzunehmen. Ich ging mit Barry Mann ins Studio, der inzwischen ein wirklich guter Freund von mir geworden war. Ich sagte: „Okay, spiel mir den Song, den du für dich selbst aufhebst, wenn du mal aufnimmst.“ Und er spielte mir „Don’t Know Much“. Und Gott, ich liebte ihn einfach. Er passte gut zu mir, und ich konnte mich sehr damit identifizieren.

Ich erinnere mich, dass ich den Song aufnahm und „hey baby“ einfügte. Und Cynthia rief mich an und fragte: „Bill, warum sagst du baby?“ Ich sagte: „Ich sage baby in jedem Song, den ich je aufgenommen habe.“ Und sie sagte: „Aber es ist ein spiritueller Song.“ Ich sagte: „Mein Gott, das wusste ich nicht. Entschuldigung.“ Und dann haben Linda und Aaron ihn aufgenommen, und er wurde zu dieser riesigen Liebesballade.

„Top Gun“ war natürlich ein enormer Schub für die Righteous Brothers.

Ja. Das war 1986. Dann „Dirty Dancing“ 1988, und „Ghost“ 1990. Wir waren größer als je zuvor. Kinder kamen nach Hause zu ihren Eltern und sagten: „Ihr müsst diese neue Gruppe hören, die Righteous Brothers.“ Die sagten: „Ihr existiert wegen der Righteous Brothers.“

Nichts kann einen Song so pushen wie ein wirklich großer Film. Das schlägt Radio oder sonst was.

Es ist einfach das Erstaunlichste, was einem passieren kann. Und das waren drei der größten Filme dieser Ära. Also waren wir 1990 größer als je zuvor. Und so haben wir es wieder zusammengebaut und sind aufgetreten, bis Bobby 2003 starb.

„Dirty Dancing“ und Jennifer Warnes

Anders als die anderen Filme enthielt „Dirty Dancing“ einen brandneuen Song mit Ihnen.

„(I’ve Had) The Time of My Life“ hatte in „Dirty Dancing“ einfach den perfekten Platz. Es war der letzte Song, und er war das große Ding. Also kamen die Jugendlichen einfach aus dem Kino und gingen los und kauften die Platte. Das war einfach unglaublich.

Hat er Ihnen beim ersten Hören nach einem Hit geklungen?

Nein. Sie hatten mich angerufen, um ihn zu machen, aber ich konnte nicht, weil Paula, meine Frau, unser Kind erwartete. Ich hatte ihr versprochen, zur Geburt zu Hause zu sein. Also lehnte ich ab. Sie schickten mir den Song, und die Typen, die ihn sangen und geschrieben hatten – großartige Songwriter –, aber die sangen sehr hoch. Ich hörte da einfach nichts für uns.

Paula hatte schließlich das Baby. Und dann hieß es: „Jennifer Warnes möchte ihn machen, wenn sie ihn mit Ihnen singen kann.“ Und ich liebte Jennifer Warnes. Sie hatte gerade diesen Hit mit Joe Cocker, „Up Where We Belong“. Ich dachte, wir könnten wie Schönheit und das Biest sein – ich bin das Biest, sie die Schönheit.

Also haben Jennifer und ich den Song eigentlich nur gemacht, um zusammenzuarbeiten. Es galt als kleiner, unbedeutender Film. Als man mich fragte, sagte ich: „Ich kann nicht mitmachen, aber wie heißt der Film?“ Sie sagten: „Dirty Dancing.“ Ich sagte: „Das klingt wie ein schlechter Pornofilm.“ Ich fragte: „Wer spielt darin?“ Und sie sagten: „Patrick Swayze und Jennifer Grey.“ Ich sagte: „Wer ist das?“

Ich weiß, Patrick war im Aufstieg, und „Dirty Dancing“ hat sie beide über die Spitze getragen. Und Jimmy Ienner hatte den Song produziert. Jennifer und ich gingen ins Studio und lieferten ihnen ungefähr 15 Takes, in denen wir ihn auf verschiedene Arten sangen. Und die haben das alles zusammengebaut und einfach eine großartige Platte daraus gemacht. Und der Film wurde zu einem Tier für sich.

Die Billboard-Charts und Vegas

Es muss surreal gewesen sein, die Billboard-Charts anzuschauen und Whitney Houston, George Michael, Michael Jackson zu sehen – und dann Ihren Namen ganz oben.

Ja. Das war für mich immer irgendwie seltsam. Aber ja, die Righteous Brothers und auch ich selbst mit „Time of My Life“ – das ist immer zu den seltsamsten Zeitpunkten passiert. Wir sangen „Unchained Melody“ mitten in der englischen Welle. Und ja, hören Sie – „Time of My Life“ wäre kein Hit geworden, wenn er nicht in diesem Film gewesen wäre, glaube ich.

Wie war die Tournee?

Sie haben die „Dirty Dancing“-Tournee zusammengestellt und mich gefragt, ob ich mitmache. Jennifer wollte es nicht oder hatte andere Verpflichtungen. Ich glaube, es waren vier oder fünf Acts mit Tänzern und allem drum und dran. Die Tournee hat Spaß gemacht, weil tolle Leute dabei waren. Aber es war wieder ein jüngeres Publikum. Und so in „Unchained Melody“ für diese neue Generation dabei zu sein, dann „Time of My Life“ für eine weitere Generation – das war einfach eine gesegnete Karriere.

Ich komme aus Cleveland und habe „Major League“ öfter gesehen, als ich zählen kann – deshalb liebe ich „Most of All“.

Vielleicht der beste Song, den ich je aufgenommen habe.

Wirklich?

Oh ja. Ich habe ihn absolut geliebt. Ich liebte den Film. Aber das ist musikalisch einfach ein großartiger, großartiger Song. Mein Gott, was für ein Song.

Stimme und Spiritualität

Als Kind hatte ich keine Ahnung, dass Sie den Titelsong von „Just the Ten of Us“ singen.

Ich weiß nicht, warum die immer zu mir kamen, wenn es um Film- oder TV-Songs ging. Ich schätze, die dachten, meine Stimme zieht die Aufmerksamkeit auf sich oder so. Das wurde mir jedenfalls gesagt. Oder ich habe es mir vielleicht auch eingebildet.

Das bedeutet, Ihre Stimme war in dieser Zeit einfach überall.

Hören Sie, ich bin ein sehr spiritueller Mensch, und meine Karriere war einfach eine Gottesfügung. Bobby Hatfield und mich zusammenzubringen – ich bin ein Bass-Sänger und er ein erster Tenor. Das ist nichts, was man einfach so macht. Und da waren zwei weiße Typen aus Orange County, und man wollte uns nicht spielen: Schwarze Sender spielten uns nicht, weil wir nicht Schwarz waren. Weiße Sender spielten uns nicht, weil sie dachten, wir wären Schwarz. Und so war meine Karriere einfach bemerkenswert. Ich hatte das Vergnügen und die Ehre, einige wirklich großartige Songs zu machen.

Ihr Hall-of-Fame-Auftritt war unglaublich. Wie war dieser Abend für Sie?

Es war aus vielen Gründen phänomenal. Zunächst einmal dachten wir gar nicht, dass wir in die Rock and Roll Hall of Fame kommen würden, weil Phil Spector damals sehr involviert war und er nicht wollte, dass einer seiner Acts aufgenommen wird – er wollte den ganzen Ruhm für sich. Also: Sobald er ins Gefängnis kam, wurden wir in die Hall of Fame aufgenommen. Und die Ronettes und Darlene und all seine anderen Acts auch.

Aber die Show zu machen und in dieser Nacht dabei zu sein… Elton John und Sting und viele großartige Künstler, die wir liebten, kamen auf uns zu und sagten: „Wir haben von euch gelernt, das und jenes.“ Das war bemerkenswert. Und dann stellte Paul Shaffer diese Band zusammen. Ich erinnere mich an die Probe. Ich sang: „And you never close your eyes“, und diese Band setzt ein und klingt wie die Aufnahme. In meinem Kopf dachte ich: Das kann man live nie so hinkriegen wie auf der Platte – aber er hat einen phänomenalen Job gemacht.

Phil Spectors Prozess und Bobbys Tod

Wie haben Sie Phil Spectors Mordprozess erlebt?

Das war wirklich seltsam, weil ich wusste, dass Phil dieses Ding mit den Waffen bei vielen Frauen gemacht hatte. Aber ich dachte immer, das war kein Mord. Ich dachte, es war ein tragischer Fehler, ein Unfall. Aber ich wusste, dass Phil wegen seines Egos nicht zugeben würde, dass es ein Versehen war. „Sie hat Selbstmord begangen.“ Nun, das ergab überhaupt keinen verdammten Sinn.

Also das alles zu beobachten – ich hatte das Gefühl, die wahre Geschichte zu kennen. Und es im Fernsehen zu sehen und zuzuschauen, wie er diese Nummer abzog, fand ich schrecklich. Und sie war eine große, kräftige Frau. Vielleicht wollte er Sex oder so, und sie hat vielleicht einfach gesagt: „Hör mal, du kleines Würstchen. Mir ist das scheißegal, was du …“ Und er wurde vielleicht wütend genug, um etwas unglaublich Dummes zu tun. Es ist so traurig für sie und ihre Familie. Das ist für alle schrecklich.

Bobby starb kurz nach der Hall-of-Fame-Aufnahme. Dieses Timing…

Ich glaube, wir wurden im März in die Hall of Fame aufgenommen. Und im November desselben Jahres starb Bobby. Also das Höchste und das Tiefste in einem Jahr. Das war wirklich dramatisch. Wirklich ganz oben und ganz unten. Den Kopf dabei klar zu behalten war schlicht unmöglich.

Ich wusste immer, wenn wir uns trennten – ich glaube, wir haben uns ein paar Mal getrennt –, dass wir wieder zusammenkommen würden. Aber als Bobby starb, war das vorbei. Ich trat noch etwa 13 Jahre lang auf, bevor ich Bucky Heard hörte und die Righteous Brothers neu gründete.

Bucky Heard und die Neuformation

Wie ist es für Sie emotional, jeden Abend „Unchained Melody“ zu singen, während Fotos von Bobby hinter Ihnen zu sehen sind?

Es ist sehr schwer. Und ich habe sofort gelernt, das Video niemals anzuschauen, weil es einfach zu viel Emotion aufwühlt und ich den Song nicht zu Ende bringen könnte. Ich wusste, was es bewirkte, und versuchte einfach, mich auf den Song zu konzentrieren.

Erzählen Sie mir von der Begegnung mit Bucky Heard und dem Moment, in dem Sie merkten, dass er der Richtige ist.

Mein Manager, meine Familie, Freunde und andere Leute aus dem Geschäft sagten mir: „Du musst die Righteous Brothers neu gründen, weil die Leute diese Songs hören wollen.“ Und Bobby war 13 Jahre tot. Ich arbeitete in Branson, Missouri. Bucky Heard war dort und tat dasselbe. Er machte damals eigentlich die Blues Brothers.

Wir wurden Freunde, weil er eine Band hatte, die nach den Shows spielte – die Horn Dogs. Eine Bläserband, und die war großartig. Blood, Sweat & Tears auf Steroiden. Ich ging hin und schaute mir das an. Dann sah ich ihn bei der Hochzeit eines Freundes. Er sagte: „Bill, ich höre auf. Ich werde nicht mehr John Belushi machen. Ich ziehe in ein anderes Theater und mache eine Art Journey-Tribute.“ Ich sagte: „Journey?“

Steve Perry ist wahrscheinlich einer der größten Sänger, den die Branche je hervorgebracht hat. Ich dachte: „Wow.“ Denn er machte Belushi, und dafür muss man nicht brillant sein – das war mehr eine visuelle Sache. Also von Belushi zu Steve Perry zu wechseln… Ich war an dem Abend dabei, als er seine Premiere hatte. Ich sagte: „Na gut, schauen wir uns Bucky an. Ich will dabei sein, wenn er scheitert. Wenn er diese Songs macht, weiß ich nicht, was er sich dabei denkt.“ Denn wenn ich das täte, müsste ich alles zwei Oktaven tiefer singen. Aber ich ging hin und schaute zu, und er hat es einfach umgehauen. Er hatte diese Stimme.

Er war ein großer Bobby-Hatfield-Fan. Am nächsten Tag machte ich einen Spaziergang um den See und dachte: „Mann, wenn ich es täte, wäre das der Typ“ – offensichtlich weil er es stimmlich konnte, und das richtig gut. Und ich sagte zu ihm: „Ich will nicht, dass du wie Bobby klingst. Ich will nur, dass du singst wie Bobby.“ Wir hatten einen Drei-Monats-Deal in Harrah’s in Vegas. Also haben wir es für drei Monate zusammengebaut, aber es hat einfach funktioniert. Ich hatte nicht erkannt, wie viele Menschen diese Songs noch erleben wollten.

Sie haben Vegas über die Jahre sehr viel gespielt. Ich bin sicher, Sie haben viele Veränderungen dort miterlebt.

In den frühen Sechzigern galt Vegas als das, was man einen Plastik-Gig nannte. „Du willst in Vegas auftreten? Das ist doch peinlich. Das ist blöd.“ Als „Lovin‘ Feeling“ auf Nummer eins war, sagte unser Manager: „Geht nach Vegas.“ Wir sagten: „Nein, nein, wir kriegen gerade so tolle Angebote.“

Aber wir haben es gemacht. Sinatra spielte im Hauptsaal im Sands, und wir spielten in der Lounge. Die fasste 600 Leute oder so. Und er hatte recht. Er sagte: „Weil ihr Vegas für den Rest eures Lebens haben werdet. Eine Karriere hat Höhen und Tiefen, aber wenn ihr Vegas habt, ist es immer so.“ Und es klingt vielleicht käuflich, aber es war ein Weg, weiter zu arbeiten und sein Ding zu machen.

Elvis Presley und der Abschied

Ich habe gerade den neuen „Elvis in Concert“-Film gesehen, der größtenteils in Vegas gedreht wurde. Mir war nicht klar, wie spektakulär er in dieser Zeit war, bis ich es auf der großen Leinwand sah.

Ja, absolut unglaublich. Er wurde ein wirklich guter Freund, weil er im Hauptsaal spielte und ich alleine in dieser Lounge war. Er rief mich fast jeden Abend an: „Komm in meine Garderobe“, vor seiner Mitternachtsshow. Also ging ich runter, und es war nur Elvis und ich und sein Friseur. Und wir wurden wirklich gute Freunde, weil ich ein Motorrad-Typ war – im Gelände, nicht auf der Straße, das war mir zu gefährlich. Und er war auch ein Motorrad-Typ. Wir liebten auch beide Gospelmusik, und er mochte Bass-Sänger und hielt mich für einen.

Aber er sagte: „Komm und schau mir zu, wenn ich auf die Bühne gehe.“ Also ging ich hoch, um ihn zu sehen, und sie fingen an, ihn fertigzumachen, seine Kleidung anzulegen, also trat ich etwas zurück. Und das klingt kitschig, aber es ist die reine Wahrheit: Ich wartete darauf, dass er auf die Bühne ging, und er stand im Halbdunkel. Ich stand vielleicht drei Meter hinter ihm. Das Publikum dreht durch, und ich dachte mir: „Heilige Scheiße, das ist Elvis Presley.“ Wir waren so gute Freunde geworden als Bill und Elvis. Aber als das Publikum zu schreien anfing und ich aufgeregt wurde, wurde er zu etwas anderem.

Es ist so schrecklich, dass er mit nur 42 starb. Das hätte nicht passieren dürfen.

Nein, das hätte es nicht. Und ich weiß nicht, ob ich das erzählen sollte, aber eines Abends war ich in seiner Garderobe und es waren noch nicht viele Leute da. Ich hatte einen Sinusanfall. Er holte diese Schachtel heraus und öffnete sie – voller Pillen. Er sagte: „Willst du welche?“ Ich sagte: „Nein, nein, nein, danke.“ Er sagte: „Nein, ich weiß wirklich, was ich tue.“ Ich sagte: „Nein danke.“

Das letzte Mal sah ich ihn bei einer Show. Er saß auf der Treppe, völlig am Ende. Ich glaube nicht, dass es Pillen waren oder so, aber er schwitzte. Er hatte gerade die Show gemacht. Und er saß da und sprach mit einer der Sweet Inspirations, und ich war dabei zu gehen. „Bill“, sagte er, „es wird alles gut.“ Ich verlor damals meine Stimme, also wusste ich nicht, ob er von mir sprach – aber später wusste ich, dass er von sich selbst sprach, weil er wusste, dass ich viel Gerede und Gerüchte mitbekam.

Er schaute auf Leute herab, die Marihuana rauchten, verstand aber nicht, dass die Pillen tausendmal gefährlicher waren.

Absolut. Ich meine, die Righteous Brothers kamen in all dieser Ära auf. Und ich habe drei Monate lang 1970 Marihuana geraucht, und es war der beste Schlaf, den ich je hatte. Ich war so beschäftigt mit Produzieren und diesem und jenem, und Marihuana hat für mich einfach nicht funktioniert. Es hat mich nur müde gemacht. Und wahrscheinlich, weil ich ein Feigling bin, hat mich das Ganze erschreckt – dieses Gefühl, außerhalb meines Körpers zu sein.

Abschiedstournee und Bobbys Vermächtnis

Sie haben vor einigen Jahren eine Abschiedstournee angekündigt. Ist die Tournee, auf der Sie gerade sind, immer noch eine Abschiedstournee?

Ja. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Wir haben einige Verträge zu erfüllen, und es gibt einige Orte, an denen ich noch spielen möchte. Man kündigt eine Abschiedstournee an, und dann wird daraus ein ganz anderes Tier. Und wie Cher sage ich: „Moment mal, will ich wirklich in Rente gehen?“ Und meine Stimme wird aus irgendeinem Grund einfach immer besser. Ich bin 85 Jahre alt und singe wahrscheinlich besser als seit 40 Jahren. Aber wir sind auf einer Abschiedstournee.

Wissen Sie, wann sie enden könnte?

Mann, ich wünschte, ich könnte diese Frage beantworten, damit die Leute wissen, woran sie sind. Aber damals, als wir in den Sechzigern Hits hatten, haben wir auch darüber geredet, was wir tun würden, wenn der Hype vorbei ist. „Gehen wir wieder Möbel ausliefern? Was machen wir?“ Also – selbst in den „Dirty Dancing“-Zeiten oder in den Neunzigern hätte ich nie gedacht, dass ich mit 85 noch auf der Bühne stehe und im September 86 werde. Ich hätte gesagt: „Das wird nicht passieren.“ Aber solange das Publikum da ist und es liebt und ich es hinbekomme… Ich habe meinem Manager gesagt: „Sobald ich mich selbst blamiere, kommst du und holst mich von der Bühne.“

Sie sind in bemerkenswerter Verfassung für 85. Was ist das Geheimnis?

Junge, ich weiß es nicht. Ich habe erwähnt, dass mein Glaube sehr stark ist. Es ist einfach eine Gottesfügung. Und ich weiß nicht, warum ich mit 85 noch singe.

Ich habe nicht viel getrunken. In den Siebzigern und wahrscheinlich Achtzigern habe ich viel Bier getrunken, dann habe ich damit aufgehört. Also würde ich Ihnen gerne sagen, dass ich ein braves, sauberes Leben geführt habe – aber ich weiß nicht, wie man das in diesem Geschäft schafft, es sei denn, man ist Pat Boone.

Die Wahrheit ist: Ich habe gerade einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen, weil ich Vorhofflimmern habe. Und in ein paar Wochen lasse ich eine sogenannte Ablation durchführen, eine Operation, die das Herz mit dem Monitor verbindet. Ich passe einfach auf mich auf. Ich bin nicht einer dieser Typen, der sagt „mein Arm tut weh“ und dann neun Jahre lang darüber klagt. Ich gehe sofort zum Arzt.

Denken Sie viel an Bobby? Es sind 23 Jahre, aber ich bin sicher, es schmerzt noch immer.

Ja, es schmerzt wirklich. Wir waren so viele Jahre Partner und haben uns sehr geliebt. Wir hatten keine gute Kommunikation, und ich glaube, deshalb gingen wir manchmal getrennte Wege. Aber ja, musikalisch schmerzt es wirklich zu wissen, dass ich nie mehr nach rechts schauen und Bobby Hatfield sehen werde.

Bucky Heard macht einen unglaublichen Job, aber man kann Bobby nicht ersetzen. Wenn Garfunkel gegangen wäre und Simon jemand anderen hätte dazuholen wollen – das ist sehr schwer. Also ja, Sie haben recht. Wenn das Video zu „Lovin‘ Feeling“ läuft, kann ich es nicht anschauen, weil es ganz um Bobby geht und ein bisschen um uns zusammen. Ich vermisse ihn schrecklich.