Billie Eilish und die Kritik von „mächtigen alten weißen Männern“

Finneas verteidigte seine Schwester Billie Eilish, nachdem sie von „sehr mächtigen alten weißen Männern“ für ihre Grammy-Dankesrede kritisiert worden war.

Das Duo gewann am Sonntagabend (01. Februar) den Preis für den Song des Jahres für „Wildflower“ und Eilish nutzte die Gelegenheit, um die ICE zu verurteilen und sich für die Rechte von Einwanderern einzusetzen. Beide Geschwister trugen „ICE Out“-Anstecker, als Eilish die Menschen aufforderte, sich gegen die anhaltenden Razzien der ICE zu wehren.

„Niemand ist illegal auf gestohlenem Land”, sagte Eilish. „Es ist wirklich schwer zu wissen, was man jetzt sagen und tun soll… Ich bin einfach sehr hoffnungsvoll in diesem Raum und ich habe das Gefühl, dass wir einfach weiterkämpfen, unsere Stimme erheben und protestieren müssen, denn unsere Stimmen sind wirklich wichtig, und die Menschen sind wichtig.” Bevor sie die Bühne verließ, erklärte Eilish: „Fuck ICE.”

Finneas richtete sich nun an Threads, um Eilish zu unterstützen. „Ich sehe viele sehr mächtige alte weiße Männer, die empört sind über das, was meine 24-jährige Schwester in ihrer Dankesrede gesagt hat“, schrieb er. „Wir können eure Namen buchstäblich in den Epstein-Akten sehen.“

ICE-Kritik bei den Grammys

Eilish war nicht die einzige, die sich bei den Grammys gegen die ICE und die derzeitige Regierung aussprach. Bad Bunny äußerte sich wohl am pointiertesten und eindringlichsten, als er den Grammy für das beste Música Urbana-Album entgegennahm: „Bevor ich ‚Danke Gott‘ sage, sage ich ‚ICE raus‘.“ Vor der Hauptübertragung beendete Kehlani ihre Dankesrede für den Preis für die beste R&B-Darbietung mit einem lautstarken „Fuck ICE“. Und Shaboozey widmete seinen ersten Grammy – für die beste Country-Duo-/Gruppen-Performance für „Amen“, seine Zusammenarbeit mit Jelly Roll – den „Kindern von Einwanderern“.

Neben all den Reden erschienen zahlreiche Künstler bei den Grammys und schritten über den roten Teppich, während sie „ICE Out“-Anstecker trugen. Dazu gehörten Eilish, ihr Bruder und Kollaborateur Finneas, Justin und Hailey Bieber, Brandi Carlile, Jack Antonoff, Justin Vernon von Bon Iver, Margo Price und Samara Joy.

Preisregen für Billie Eilish

„Wildflower“ ist die vierte Single aus Eilishs drittem Studioalbum „Hit Me Hard and Soft“ aus dem Jahr 2024. Der Sieg ist der zehnte Grammy für die Singer-Songwriterin. Eilish gewann 2020 den Grammy für den Song des Jahres für ihren Riesenerfolg „Bad Guy“ und erneut 2024 für die Oscar-prämierte Single „What Was I Made For?“ aus dem Soundtrack zu „Barbie“. Außerdem gewann sie den Grammy für das Album des Jahres für „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“.