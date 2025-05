Spielt Billie Eilish auch in Berlin „Creep“?

Billie Eilish ist derzeit mit ihrem neuen Album „Hit Me Hard And Soft“ auf Tour. Aktuell ist Europa dran – und in wenigen Tagen auch Berlin.

Während ihrer anhaltenden Welt-Tournee setzte die Sängerin schon einige Highlights. In Hannover brachte sie von einem Moment auf den anderen 12.000 Menschen zum Schweigen. In Amsterdam überraschte Eilish dann am Sonntag (04. Mai) nach der Performance von „Skinny“ mit einer Cover-Version von Radioheads „Creep“.

Den spielte sie auf dieser Tour im Ziggo Dome zum ersten Mal in einer sehr zurückhaltenden, brüchigen Version. Passend zum Stil ihrer neuen Lieder und völlig ohne Pathos.

Billie Eilish mag Radiohead – und Thom Yorke Billie Eilish

Neu ist die Begeisterung für Radiohead allerdings nicht. In der Vergangenheit bemerkte die 23-Jährige mehrfach, wie sehr sie neben Deftones, My Bloody Valentine und Mazzy Star auch von der britischen Band für ihr neues Album inspiriert wurde.

Die Liebe beruht sogar auf Gegenseitigkeit, wie Eilishs Tourmanager Brian Marquis ROLLING STONE erzählte. Wie es heißt, soll Thom Yorke der Sängerin persönlich anvertraut haben, dass er der Meinung sei, sie wäre die einzige, die heutzutage etwas Interessantes mache.

Ein Video demonstriert, wie die Fans in Amsterdam in den „Creep“-Refrain einsteigen. Gänsehaut-Atmosphäre! Die Frage ist nun, ob das Cover Teil der Setlist bleibt oder ob es nur ein einmaliger Moment auf Tour bleibt. Am Montag (05. Mai) und Mittwoch (07. Mai) gibt es in bei weiteren Gigs in Amsterdam Klarheit.

Dann kommt die von Eilish geliebte Stadt Berlin an die Reihe. Karten gibt es allerdings keine mehr, nicht einmal in den Deluxe-Kategorien.