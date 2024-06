Vor ihrem Fan-Treffen im Berliner Club Prince Charles (von dem inzwischen auch immer mehr eingeladene Journalisten berichten) am Donnerstag (06. Juni 2024) hat Billie Eilish in der deutschen Hauptstadt noch ein paar Touri-Trips hinter sich gebracht. Wie die 22-Jährige nun über ihre Plattenfirma vermelden ließ, besuchte sie am Donnerstag jenen „auf der Welt einmaligen Ort, der für Billie-Eilish-Fans in den letzten Jahren zu einer Art Pilgerstätte geworden ist“.

Jene Location heißt „Billie’s Spot“ und befindet sich hier. Gemeint ist die Treppe neben dem neuen „Amazon Tower“ und der East Side Mall im Bezirk Friedrichshain.

Billie war schonmal hier

Eilish hat diese Treppe wohl ins Herz geschlossen, weil dort gegenüber mal ein riesiges Poster zu ihrem Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go? hing“ – 2019 war das. Weil wohl auch immer mehr Fans in den sozialen Medien Pics vor dieser Kulisse posten, hat Eilish nun, fünf Jahre später, ein Update machen lassen, um sich einzureihen in die Reihe der Leute, die diese Treppe zum Kult gemacht haben:

Da sitzt sie nun auf der Graffiti-Treppe und lächelt klug, das Kinn aufgestützt, Schirmmütze verkehrt herum. Dazu passt natürlich, dass im Hintergrund ein Werbeplakat zu ihrem aktuellen Album zu sehen ist: „Hit me hard and soft“ (aufgehängt von Amazon Music, wie das Label mitteilt, und noch bis zum 17. Juni dort).

Eilish verewigte sich sogleich auf einer Plakette, die am „Billie’s Spot“ angebracht worden sei. Darauf steht: „BERLIN, YOU’VE STOLEN MY HEART. I LOVE YOU ENDLESSLY. BILLIE EILISH”. Ob dieselbe Plakette auch irgendwo in Paris und London hängt, wo Eilish Fan-Treffen abgehalten hat, ist nicht bekannt.

Wie lange Billie Eilish noch in Berlin bleiben wird, ist auch nicht bekannt. Fest steht, dass die Sängerin im kommenden Jahr wieder nach Deutschland kommt – denn dann beginnt hierzulande die Tournee zu „Hit me hard and soft“. Nicht auszuschließen, dass Eilish sich dann ein weiteres Mal auf ihren „Spot“ setzen wird …