Billie Eilish hatte 2024 sehr guten Sex, und das sehr häufig

Billie Eilish hat sich für ein weiteres Interview mit „Vanity Fair“ hingesetzt, ihr achtes mit der Zeitschrift, seit sie 2017 gerade mal 15 Jahre alt war. Demnach hatte Billie 2024 sehr guten Sex, und das sehr häufig

„Dies ist das erste Jahr in meinem Leben, in dem ich immer wieder vergesse, wie alt ich bin“, sagt Billie Eilish im Video, in dem sie auf ihre Karriere zurückblickt. „Hit Me Hard and Soft“ war in diesem Jahr das zweitmeistgestreamte Album auf Spotify, während der Song „Birds of a Feather“ der dritthäufigst gestreamte Titel war. Der im Juli veröffentlichte Song erhielt für 2025 Grammy-Nominierungen in den Kategorien „Song des Jahres“, „Platte des Jahres“ und „Beste Pop-Solo-Performance“.

„Ich habe das ganze Jahr über nichts anderes getan, als Freundschaften zu schließen, und bin Menschen, mit denen ich vorher nicht zusammen war, so nahe gekommen und habe mich mit Menschen angefreundet, mit denen ich früher schon befreundet war“, sagt sie. ‚Es war einfach ein Jahr voller Freundschaft‘, lächelt Eilish und fügt hinzu: „Und ja, ich hatte viel guten Sex. Also, gern geschehen, Billie.“

Billie Eilish im Interview:

In einem im April veröffentlichten Interview mit ROLLING STONE sprach Eilish über die sexuelle Natur ihres Liedes „Lunch“ und in einem Interview mit „Variety“ im Herbst 2023 erwähnte sie, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühle.

„Dieses Lied war tatsächlich Teil dessen, was mir geholfen hat, zu werden, wer ich bin, echt zu sein“, sagte Eilish damals. ‚Ich habe einiges davon geschrieben, bevor ich überhaupt etwas mit einem Mädchen hatte, und den Rest danach.‘ Sie fügte hinzu: „Ich hatte nie vor, jemals über meine Sexualität zu sprechen, in einer Million Jahren nicht. Es ist wirklich frustrierend für mich, dass es zur Sprache kam.“

Einen Monat nach dem Interview mit „Variety“ nahm Eilish an der Hitmakers-Veranstaltung der Zeitschrift teil. Auf dem roten Teppich fragte ein Reporter sie, ob sie sich in der Geschichte absichtlich geoutet habe. „Nein, habe ich nicht“, antwortete Eilish. „Aber ich dachte mir: ‚War das nicht offensichtlich?‘“ Später postete die Sängerin auf Instagram einen Beitrag über den Austausch und schrieb in einer Bildunterschrift: „Danke Variety für meine Auszeichnung und dafür, dass ihr mich um 11 Uhr morgens auf einem roten Teppich geoutet habt, anstatt über etwas anderes zu reden, das wichtig ist. Ich mag Jungs und Mädchen, lasst mich bitte damit in Ruhe, wer interessiert sich schon dafür.“

„voller Freundschaft“

Im Gespräch mit ROLLING STONE gab Eilish zu, dass sie mit dem Instagram-Post überreagiert habe, und erklärte gleichzeitig: „Die ganze Welt hat plötzlich entschieden, wer ich bin, und ich konnte nichts dazu sagen oder irgendetwas davon kontrollieren. Niemand sollte unter Druck gesetzt werden, das eine oder das andere zu sein.“

Sie fuhr fort: „Es dauert eine Weile, bis man sich selbst findet, und ich finde es wirklich unfair, wie das Internet einen dazu drängt, darüber zu sprechen, wer man ist und was man ist.“

An anderer Stelle in ihrem Video für „Vanity Fair“ sieht sich Eilish einen alten Clip an, in dem sie sagt, dass sie sich nicht länger den „Glanz“ nehmen lassen will. Im Rückblick auf diesen Moment sagt Eilish: „Ich vertraue mir wirklich, und ich glaube, vor allem diesem Mädchen von 2022 habe ich nicht vertraut. Jetzt vertraue ich mir wirklich, und ich werde nicht zulassen, dass so etwas noch einmal passiert.“