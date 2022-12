Billie Eilish erinnert gemeinsam mit Dave Grohl an Taylor Hawkins

Foto: Getty Images for ABA, Matt Winkelmeyer. All rights reserved.

Billie Eilish bei einem Auftritt im „Kia Forum“ in Inglewood, Kalifornien, 13. Dezember 2022

Billie Eilish hat bei einem Konzert am vergangenen Donnerstag im kalifornischen Inglewood Dave Grohl auf der Bühne unterstützt. Gemeinsam spielten sie „My Hero“ von den Foo Fighters in Gedanken an den Schlagzeuger Taylor Hawkins.

Vor dem Song sagte Grohl: „Anfang dieses Jahres versammelten sich alle Foo Fighters und unsere Familien in meinem Haus, um die Grammys zu sehen. Als Billie zu ihrem Auftritt im Taylor-Hawkins-T-Shirt herauskam… der Raum war mit echten Tränen der Liebe und Dankbarkeit gefüllt. Deshalb möchten wir uns im Namen unserer Familien recht herzlich dafür bedanken.“

Hawkins verstarb im März 2022 in Kolumbien, als er mit den Foo Fighters auf Tour war. Im Verlauf des Konzerts spielte Eilish außerdem mit Singer-Songwriterin Phoebe Bridgers deren Titel „Motion Sickness“.