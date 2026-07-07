The Cure in Berlin: Termine, Tickets und Anfahrt zur Wuhlheide
The Cure spielen im Juli gleich drei ausverkaufte Konzerte in Berlin. Wir liefern alle Infos zu Terminen, Anfahrt und Setlist der Parkbühne Wuhlheide.
Nicht einmal, nicht zweimal, sondern gleich dreimal spielen The Cure in Berlin. Die Band um Robert Smith tritt am 10., 11. und 12. Juli auf der Parkbühne Wuhlheide auf. Präsentiert von ROLLING STONE.
Sie galten einst gegen ihren Willen als Pioniere des Goth-Rock-Genres. Nun schaffen es Songs wie „Friday I’m in Love“ auf die Nostalgie-Pop-Playlists der heutigen Generation und laufen dort weiter auf Dauerschleife. Wir haben alle Infos den drei The-Cure-Gigs in der deutschen Hauptstadt zusammengetragen.
Tickets
Die Nachfrage scheint sogar über das dreifache Abendprogramm hinauszuwachsen: Alle Konzerte sind bereits ausverkauft. Auch sämtliche verifizierte ReSale-Plattformen wie Eventims FanSale sind wie leergefegt. Chancen auf spontane Tickets stehen also schlecht.
Zeiten und Support
Die Zeiten für Freitag (10. Juli) und Samstag (11. Juli) sind gleich: Um 17 Uhr startet der Einlass, Showstart ist um 18.15 Uhr.
Zunächst werden Just Mustard auftreten. Danach folgt der Gig von The Twilight Sad – und im Anschluss werden The Cure die Bühne betreten.
Beim Zusatzkonzert am Sonntag (12. Juli) verschieben sich alle Zeiten etwas nach vorne: Der Einlass beginnt bereits um 16 Uhr, das musikalische Programm um 17.15 Uhr.
Anfahrt
Die offizielle Adresse zur Anfahrt lautet: Parkbühne Wuhlheide, Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide, 12459 Berlin.
Die Parkbühne Wuhlheide warnt alle Autofahrer:innen im Voraus: Rund um die Event-Location stehen nur wenige Parkplätze entlang der Straße „An der Wuhlheide“ zur Verfügung.
Die Anbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bietet mehrere Verbindungen: Die S-Bahn S3 in Richtung Erkner fährt bis Bahnhof Wuhlheide, der circa 12 Minuten Fußweg vom Konzert entfernt ist. Die Tramlinien 27, 60, 61 und 67 bringen Konzertbesucher:innen zur Haltestelle „Freizeit und Erholungszentrum“. Zusätzlich verkehren Sonderfahrten vom S-Bahnhof Schöneweide mit der Kennzeichnung „E“ der Linien 60E und 67E.
Personalisierte Tickets für die Parkbühne gelten in der Regel auch als Öffi-Ticket zur An- und Abreise ab zwei Stunden vor Einlass und bis 3 Uhr am Folgetag.
Setlist
Welche ihrer ikonischen Songs werden The Cure spielen? Zum Vorbild könnte die Setlist ihres Open-Air-Konzerts am 26. Juni in Dublin genommen werden.
- Plainsong
- Pictures of You
- High
- A Night Like This
- Lovesong
- Trust
- Burn
- Fascination Street
- alt.end
- Push
- In Between Days
- Just Like Heaven
- Treasure
- Want
- Play for Today
- A Forest
- From the Edge of the Deep Green Sea
- Prayers for Rain
- Disintegration
Zugabe:
- Lullaby
- Hot Hot Hot!!!
- Wrong Number
- The Walk
- The Lovecats
- Friday I’m in Love
- Close to Me
- Why Can’t I Be You?
- Boys Don’t Cry
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