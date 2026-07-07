Die Toten Hosen im Olympiastadion Berlin: Zeiten, Anfahrt & Setlist
Die Toten Hosen spielen am 11. Juli im Berliner Olympiastadion: Tickets, Einlasszeiten, Anfahrt und Setlist der „Trink aus!“-Abschiedstour im Überblick.
Es ist vielleicht ein letztes Mal, dass Die Toten Hosen „Wannsee“ anstimmen und ein Berliner Publikum mitbrüllt. Die Band bestätigte, sie seien auf der Zielgeraden ihrer Karriere. Doch für eine Ehrenrunde drehen sie gerade ihre abschließenden Kreise durch deutsche Städte und stoppen auch im Berliner Olympiastadion: Am 11. Juli heißt es wohl „Adieu“-Sagen bei der „Trink aus! Wir müssen gehen“-Tour. Alle Infos zu Zeiten, Anfahrt und Setlist hier.
Tickets
Das Olympiastadion betitelt das Konzert als ausverkauft. Jedoch gibt es bei Eventim gerade noch Resttickets im Stehbereich für 92 Euro.
Zeiten und Support
Der Einlass ins Olympiastadion beginnt um 15.30 Uhr, die Show startet um 17.30 Uhr.
Erst spielen die Beatsteaks und später The Stranglers, bevor die Toten Hosen als Hauptact den Abend krönen.
Anfahrt
Die Adresse des Olympiastadions lautet Olympischer Platz 3, 14053 Berlin.
Die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird vom Veranstalter empfohlen. Die U-Bahn-Linie U2 sowie die S-Bahnen S3 und S9 halten am Olympiastadion. Zusätzlich fahren die Busse M49 und 218 zur Haltestelle Flatowallee, und die Linie 143 hält am U-Bahnhof Neu-Westend, von wo die U2 weiter zur Arena fährt. Aber auch zu Fuß ist es von Neu-Westend nicht mehr weit.
Autofahrer:innen sollten sich der begrenzten Parkmöglichkeiten bewusst sein, die größtenteils gebührenpflichtig sind. Der Olympische Platz und der Parkplatz PO4 können bei Veranstaltungen genutzt werden.
Setlist
Die Toten Hosen haben bislang auf ihrer Tour eine größtenteils einheitliche Setlist gespielt, bei der jedoch von Stadt zu Stadt eine Handvoll Songs ausgetauscht worden sind.
Außerdem kam es bei einzelnen Konzerten zu einem Special-Guest-Auftritt während der Zugabe. So sah der Abend am 4. Juli in Düsseldorf aus:
- Opel-Gang
- Die Show muss weitergehen
- Wir waren nie weg
- Auswärtsspiel
- Du lebst nur einmal (vorher)
- Laune der Natur
- Unter den Wolken
- Alles was war
- Altes Fieber
- Schlechte Nachbarn
- Wannsee
- Liebeslied
- Was ist mit uns los
- Alle sagen das
- Nur zu Besuch
- Steh auf, wenn du am Boden bist
- Bonnie & Clyde
- Wort zum Sonntag
- Was früher einmal war
- Alles aus Liebe
- Pushed Again
- Wünsch DIR was
- Hier kommt Alex
Zugabe 1
- Verschwende deine Zeit
- Alles wird vorübergehen
- Halbstark (Cover mit Thees Uhlmann)
- Tage wie diese
Zugabe 2
- Düsseldorf
- Schrei nach Liebe (Cover)
- Schönen Gruß, auf Wiederseh’n
Zugabe 3
- Freunde
- Trink aus
- You’ll Never Walk Alone (Cover)
Wetter
Da das Olympiastadion ein offenes Dach hat, schauen Konzertgänger am Besten ganz genau auf den Wetterbericht. Bisher ist jedoch ein gänzlich trockener Tag angekündigt, bei dem die Temperaturen in den Abendstunden nach 18 Uhr von 26 auf 20 Grad absinken.
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