„Hit Me Hard And Soft“ ist das erste Studioalbum von Billie Eilish, das in Amerika nicht auf Platz eins einsteigt. Der Grund dafür: Taylor Swift, die sich mit ihrer jüngsten und elften LP „The Tortured Poets Department“ die Poleposition der US-amerikanischen „Billboard“-Albumcharts schnappte und sich somit vor Eilishs Werk positionierte. Und zwar schon in der dritten Woche. Auch wenn „Hit Me Hard And Soft“ „nur“ den zweiten Platz abbekam, wurde die Platte trotzdem zu einem weiteren Karrierehöhepunkt der 22-Jährigen. Laut „Billboard“ soll die Sängerin mit 339.000 Albumeinheiten und 200.000 Albumverkäufen einen Höchstwert ihrer Karriere erreicht haben – Platz zwei ist also besser als Platz eins ihrer beiden voran gegangenen Alben.

„Hit Me Hard And Soft“: Diesmal etwas anders

Die Promophase unterschied sich zu ihren vorherigen Werken. Es gab vorab keinen Vorgeschmack in Form von Single-Auskopplungen. Billie-Eilish-Fans mussten sich also bis zum 17. Mai 2024 gedulden, als die zehn Songs herauskamen. Gegenüber dem US-amerikanischen „Rolling Stone“ erklärte sie, dass dieses Album wie eine „Familie“ sei und sie wolle nicht, dass „ein kleines Kind allein in der Mitte des Raumes steht.“

Für „Hit Me Hard And Soft“ hat Billie Eilish auch einige Strapazen hinter sich gebracht, um ihre Vision ins Leben zu rufen. In der „Late Show mit Stephan Colbert“ sagte die zweifache Oscar-Gewinnerin, dass das dazugehörige Artwork nicht mithilfe von Photoshop erschaffen wurde. Die Sängerin sei tatsächlich für mehrere Stunden immer wieder unter Wasser getaucht und habe dafür auch Gewichte an ihrem Körper befestigt.

2025 geht Billie Eilish auf Tour und wird auch vier Shows ins Deutschland spielen: