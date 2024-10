Billie Eilish holt sich fieses „Souvenir“ nach Bühnen-Sturz

Am Freitag (18. Oktober) gab Billie Eilish ein Konzert im New Yorker Madison Square Garden. Dabei sorgte diesmal nicht nur ihre Live-Darbietung für Aufmerksamkeit – denn die 22-Jährige stürzte beim Verlassen der Bühne fies zu Boden. Beim Gig sagte sie nichts weiter zu dem Fall, aber das unangenehme „Souvenir“, das darauf folgte, teilte die mehrfache Grammy-Gewinnerin anschließend in ihrer Instagram-Story.

Dieser Bluterguss bleibt wohl noch eine Weile

Billie Eilish wollte gerade die Stage verlassen, dazu verabschiedete sie sich mit einem umfangreichen Winken vom Publikum. Der Blick nach oben war in diesem Fall allerdings kontraproduktiv, denn die Sängerin übersah dadurch wohl eine Treppenstufe und fiel nach vorne. Die Leute jubelten ihr weiter zu, sie rappelte sich auf und verschwand ohne weitere Worte zu verlieren vom Ort des Geschehens.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Einige Leute im Publikum filmten den Unglücksmoment, der schnell seinen Weg in die sozialen Medien fand. Auch der US-Star selbst teilte einen Mitschnitt davon am Dienstag (22. Oktober) in ihrer Instagram-Story. Darauf ließ sie außerdem ein Foto von einem Bluterguss auf ihrem Oberschenkel folgen, um wohl so das Ergebnis des Sturzes zu präsentieren. Ihr Kommentar dazu: „Aber wirklich.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Schwerere Verletzungen scheint Eilish jedoch nicht davon getragen zu haben. Dementsprechend sollte nichts dagegen sprechen, dass die „Birds of a Feather“-Sängerin am 2. November wieder im amerikanischen Atlanta, für ihren nächsten Tour-Stopp, auf der Bühne steht.

Billie Eilish kommt 2025 nach Deutschland

Ab 2025 tourt Billie Eilish dann durch Europa. In diesem Rahmen wird sie auch vier Konzerte hierzulande geben. Die Termine der Konzerte: