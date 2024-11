Billie Eilish: Fans staunen über „German Lyric Video“ von „Wildflower“

Zuerst verliest man sich und hofft, Billie Eilish hätte einen Song für ihre deutschen Fans neu aufgenommen. Tatsächlich bezeichnet das „German Lyric Video“ des Eilish-Songs „Wildflower“ aber lediglich eine Video-Fassung der „Hit me hard and soft“-Single, deren englischsprachiger Text mit einer deutschen Übersetzung unterlegt wurde.

Der Clip mit deutschen Untertiteln zeigt die Sängerin in klassischer „Ich bin in einer großen Halle mit tausenden Fans und bin dennoch allein“-Melancholie.

Billie Eilish – „Wildflower“:

Ihre Follower auf YouTube zeigen sich erfreut – aber auch verwundert. „Billie Eilish: Sängerin, Songwriterin, heimliche Deutschlehrerin“, schreibt einer. „Now we need a German version of wildflower“, ein anderer.

Manche denken, Billie Eilish sänge tatsächlich Deutsch in dem Clip: „German???? Wie cool einfach meine Sprache. I love you sm Billie.“ Eine andere merkt an: „this is actually such a good translation.“

Billie Eilish gegen Trump

Am 5. November fand die US-Präsidentschaftswahl statt – und die Welt blickte gebannt auf die USA. Beim Verkünden des Wahlergebnisses wurden die schlimmsten Befürchtungen vieler zur Realität: Donald Trump erlangte die erforderliche Mehrheit und wird nun der 47. Präsident der Vereinigten Staaten werden. Auch Billie Eilish scheint sich vor einer Zukunft unter der Regierung des 78-Jährigen zu fürchten. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie ein kurzes, aber knackiges Statement dazu.

Nachdem der Trump-Sieg feststand, teilte Billie Eilish in ihrer Instagram-Story nur einen Beitrag. Zu sehen darin: Ein komplett schwarzer Hintergrund, auf dem die Worte „it’s a war on women“, übersetzt „Es ist ein Krieg gegen Frauen“, stehen. Ein kurzer Satz, mit dem sie ihren 120 Millionen Follower:innen gegenüber ihre Angst vor der bevorstehenden Zeit ausdrückt.

Worauf genau sich die Musikerin damit bezieht, sagt sie zwar nicht, doch könnte es unter anderem eine Reaktion auf Trumps Haltung gegenüber dem nationalen Abtreibungsrecht sein. Derzeit kämpfen viele Einwohner:innen für die Wiedereinführung der Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht für Frauen, die im Jahr 2022 gekippt wurde und die Handhabung den einzelnen US-Bundesstaaten überlassen hatte. Das hatte zur Folge, dass US-Bundesstaaten wie Florida, South Dakota und Nebraska für weitere Einschränkungen des Zugangs zu Abtreibungen stimmten. Trump gab bislang noch keine konkrete Aussage zu dieser Thematik ab und wich auch im September in einer Präsidentschaftsdebatte der Frage aus, ob er ein Befürworter eines nationalen Abtreibungsverbots sei. Sein Vizekandidat erklärte, dass der Milliardär ein solches Verbot ablehne, doch zugleich hat Trump wiederholt den Obersten Gerichtshof und Richter gelobt, die Abtreibungsverbote in einzelnen Bundesstaaten bestätigt haben.

„Die Zeiten sind wirklich beängstigend“

Die 22-Jährige sprach sich in den vergangenen Monaten mehrfach für Trumps Konkurrentin, die Demokratin Kamala Harris, aus. Zuletzt unterbrach die „Birds of a Feather“-Sängerin am 3. November ihr Konzert in Atlanta, um ihre Zuschauer:innen zu bitten, für Harris zu stimmen: „Die Zeiten sind wirklich beängstigend und es steht viel auf dem Spiel, und ich weiß, dass, wenn ihr in diesem Raum seid und mich unterstützt, ihr Frauen unterstützt. Ich hoffe, dass ihr für Kamala Harris stimmen werdet.“