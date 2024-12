Billie Eilish mit Kette abgeworfen

Im September startete Billie Eilish mit ihrer „Hit Me Hard And Soft“-Tour zum gleichnamigen Album und bereist derzeit Nordamerika. Am Freitag, dem 13. Dezember, trat sie in der Desert Diamond Arena in Glendale, Arizona, auf – und ein Schreckmoment entsteht, als ein Fan eine blaue Perlenkette auf die Bühne wirft und sie im Gesicht trifft.

Eilish auf der Bühne abgeworfen

Videos von Fans aufgenommen, zeigen die 22-jährige Sängerin im Schneidersitz auf dem Boden sitzen, Scheinwerfer tauchen die Arena in ein sanfte rosafarbenes Licht. Eilish stimmt ihre „Barbie“-Balllade „What Was I Made For?“ an, singt die ersten Töne, als sie auf einmal eine Perlenkette ins Gesicht geworfen bekommt. Eilish zuckt zusammen und verstummt, die Menge raunt. Genervt verzieht sie ihr Gesicht, bevor sie aber wie der Profi, der sie ist, einfach weiter singt. Leicht frustriert nimmt sie dann noch das Wurfgeschoss in die Hand und wirft es betont angesäuert auf die Seite.

Gereizt wie auf den Videos, die den Vorfall von Freitag dokumentieren, kennt man die Sängerin gar nicht. Der Kettenangriff ist aber auch nicht das erste Mal, dass Eilish auf der Bühne vom Publikum mit etwas abgeworfen wird.

„Wir verstehen es, aber tut es nicht“

Die „Chihiro“-Sängerin sprach zusammen mit ihrem Bruder Finneas schon 2023 mit „The Hollywood Reporter“ bei der Premiere von „Barbie“ über das Thema „Abwurf von Popstars“. „Ich habe gemischte Gefühle dabei, denn wenn man da oben ist, ist es zum Kotzen. Aber man weiß, dass es aus Liebe geschieht und sie nur versuchen, dir etwas zu geben“, so Eilish weiter. „Du bist in einer verletzlichen Position, aber ich werde schon seit Jahren mit Sachen bombardiert.“

Ihr großer Bruder Finneas räumte dabei ein, dass die meisten Fans oft gar nicht versuchen, die Künstlerin zu treffen oder ihr was an zu tun. Eher werfen die Fans aus lauter Freude zum Beispiel ihre Telefone auf die Bühne in der Hoffnung, Billie Eilish würde ein Foto damit machen. Eilish kommentierte: „Es ist absolut irritierend, wenn man da oben ist. “

Finneas wandte sich dann mit einer direkten Botschaft an die Kamera: „Tut es nicht- wir verstehen es, aber tut es nicht“, während Billie ergänzte: „ Werft keine Dinge auf die Bühne! Wir lieben euch trotzdem!“

Von Würstchen bis zu Asche

Aber nicht nur Billie-Eilish-Fans werfen aus lauter Euphorie Gegenstände auf die Bühne. Unter anderem wurde Lady Gaga 2012 bei einem Auftritt in Barcelona mit Würstchen beworfen. Ein anderes Beispiel: Sängerin Cher Lloyd, die während eines Festivalauftritts 2012 in Essex mit einer Plastikflasche, gefüllt mit Urin, abgeworfen wurde. Den Vogel schießt aber Alice Cooper ab, dem 1969 in Toronto ein ganzes Huhn auf die Bühne geworfen wurde – aber auch P!NK, bei deren Konzert in London 2023 die Asche der verstorbenen Mutter eines Fans auf der Bühne landete.