Billie Eilish: Iggy Pop findet wohl, er hat den besseren Bond-Song

„Zur angemessenen Zeit!“, schreibt Iggy Pop bzw. dessen Team auf seiner Facebook-Seite und postete ein Video – zum Song „James Bond“:

Das Lied wurde 2019 auf Pops Album „Free“ veröffentlicht – dass es nun erneut gebracht wurde, kann nur ein ironischer Verweis auf den Buzz sein, den Billie Eilish gerade losgetreten hat. Denn die hat den offiziellen James-Bond-Song jüngst herausgebracht: „No Time To Die“. Und der begeistert Rezensenten wie Fans.

Nicht, dass Veteran Iggy wirklich ins Rennen um die Bond-Song-Bewerbung eintreten wollte. In seinem Lied aus dem August vergangenen Jahres geht es um eine Frau, die für ihren Partner James Bond sein will: „Nuts melt in her mouth / But not in her hand / No need to figure it out / She just likes M&Ms.“