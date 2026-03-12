Billie Eilish: Hauptdarstellerin in der Verfilmung von Sylvia Plaths „The Bell Jar“

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Billie Eilish ist offenbar in Gesprächen für die Hauptrolle in einer kommenden Verfilmung von Sylvia Plaths „The Bell Jar“ – ihr Spielfilmdebüt, wie ROLLING STONE bestätigt.

Das im Amerika der 1950er Jahre angesiedelte Werk folgt der Teenager-Studentin Esther Greenwood, die mit schweren psychischen Krisen kämpft. Die Figur wird zu einem Psychiater geschickt, landet in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen und versucht, ihr erlerntes Verständnis traditioneller Geschlechterrollen zu hinterfragen.

Regie und Drehbuch stammen von Sarah Polley. Wie Deadline, das die Nachricht als erstes bestätigte, berichtet, sind Polley und Eilish gemeinsam mit Produzentin Joy Gorman Wettels‘ Produktionsfirma Joy Coalition an das Projekt gebunden. Eilish soll demnach die Rolle der Greenwood übernehmen.

Sarah Polley inszeniert

Polleys jüngste Projekte umfassen „Women Talking“ (2022), das den Academy Award für das beste adaptierte Drehbuch gewann, sowie „& Sons“ (2025) von Pablo Trapero, für das sie das Drehbuch schrieb. Die Verfilmung von „The Bell Jar“ wird von Plan B Entertainment und StudioCanal gemeinsam mit Gorman Wettels produziert. Focus Features ist in Gesprächen über den Verleih. The InSneider hatte als erstes über das Gerücht um Eilishs Casting berichtet.

Ihr schauspielerisches Debüt gab Eilish in „Swarm“, der Dark-Comedy-Miniserie von Janine Nabers und Donald Glover. Passenderweise spielte sie darin eine Kult-Anführerin, die Interesse an der labilen, von einem Popstar besessenen jungen Frau zeigt, die Dominique Fishback verkörpert. „Sie versteht Storytelling in einem so jungen Alter“, sagte Glover, der Eilish für die Serie castete, 2024 gegenüber ROLLING STONE. „Und sie ist authentisch gegenüber ihren eigenen Erfahrungen. Ich habe das Gefühl, dass sie ihr Leben für sich selbst lebt.“

Mit 24 Jahren ist Eilish bereits zweifache Oscar-Gewinnerin. 2022 wurde sie mit dem Award für den besten Originalsong für „No Time to Die“ aus „No Time to Die“ ausgezeichnet, 2024 für „What Was I Made For?“ aus „Barbie“.

Eilish: Schauspielerei immer ein Traum

Schauspielerei habe sie schon immer interessiert, sagte Eilish 2023 gegenüber Variety – doch „es war immer etwas, worüber ich ungern gesprochen habe, weil ich dachte, ich sei wirklich schlecht darin.“ Noch in diesem Jahr gibt Eilish außerdem ihr Spielfilm-Regiedebüt: gemeinsam mit James Cameron inszeniert sie „Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)“.