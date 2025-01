„Birds of a Feather“ von Billie Eilish war DER Spotify-Hit 2024

Billie Eilishs „Birds of a Feather“ hat sich in letzter Sekunde an Sabrina Carpenters „Espresso“ vorbeigeschlichen und ist der meistgestreamte Song 2024 auf Spotify geworden.

Laut „Variety“ beendete die „Hit Me Hard And Soft“-Single das Jahr 2024 mit 1.775.172.881 (1,7 Milliarde) Streams. Damit wurde der Song 650.000 Mal mehr gestreamt als Carpenters „Espresso“, der das Jahr mit 1.774.525.704 Streams auf Spotify beendete. Den Erfolg feierte auch Billie Eilishs Label Interscope Records und verkündete die frohe Botschaft auf der Plattform X.

„Birds of a Feather“ sicherte sich angeblich die Krone des meistgestreamten Songs des Jahres dank eines großen Anstiegs in den letzten Wochen des Jahres 2024. Anfang Dezember, als Spotify sein jährliches „Wrapped“-Event startete, lag „Birds of a Feather“ auf der Liste der Top 10 der weltweit meistgestreamten Songs auf Platz drei, hinter „Espresso“ auf Platz eins und Benson Boones „Beautiful Things“ auf Platz zwei.

Eilish veröffentlichte „Hit Me Hard and Soft“ – ihr drittes Studioalbum – im Mai, während „Birds of a Feather“ im Juli als Single erschien. Die Sängerin blieb aber präsent, brachte im September ein Musikvideo zu dem Song heraus und war einen Monat später im Oktober als Gast bei „Saturday Night Live“ zu sehen.

„Birds of a Feather“ sicherte sich auch mehrere Grammy-Nominierungen, unter anderem für „Record of the Year“ und „Song of the Year“ sowie „Best Pop Solo Performance“. Insgesamt erhielt Eilish sieben Grammy-Nominierungen und wird auch für das Album des Jahres und das beste Pop-Gesangsalbum („Hit Me Hard and Soft“), die beste Pop-Duo-/Gruppen-Performance (für den „Guess“-Remix mit Charli XCX) und die beste Dance-Pop-Aufnahme (“Over Now Extended Edit“) antreten.