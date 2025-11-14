So zerstört Trump mutige Pläne zur Bekämpfung des Klimawandels

„Über Musik zu schreiben ist wie über Architektur zu tanzen“ – wer hat es wirklich gesagt?

Während Sie dies lesen, werden giftige Abgase aus Kraftwerken, Auspuffrohren von Autos und Verkehrsflugzeugen ausgestoßen.

Das von ihnen ausgestoßene Kohlendioxid kann Tausende von Jahren in der Atmosphäre verbleiben. Selbst wenn es uns gelingt, die Nutzung fossiler Brennstoffe in Zukunft weitgehend einzustellen, müssen wir dennoch die Auswirkungen einiger dieser Emissionen rückgängig machen, um unsere Klimaziele zu erreichen.

Wissenschaftler arbeiten derzeit an Technologien, die dabei helfen könnten, aber die klimafeindliche Agenda der Trump-Regierung behindert ihre Fortschritte.

Geoengineering: SRM und CDR im Überblick

Es gibt verschiedene Arten von Klimamaßnahmen, die manchmal als Geoengineering bezeichnet werden und auf die die Welt möglicherweise zurückgreifen muss, um die Auswirkungen unserer Kohlenstoffemissionen zu bewältigen. Die umstrittenste davon ist die sogenannte Solar Radiation Modification (SRM), bei der Aerosole in die Stratosphäre freigesetzt werden, um die Sonneneinstrahlung geringfügig zu verringern. Es gibt auch weniger umstrittene Maßnahmen wie die Kohlenstoffabscheidung (CDR), die verschiedene Formen annehmen kann und die tatsächliche Entfernung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre beinhaltet.

Wenn Menschen von SRM hören, denken sie an Science-Fiction-Geschichten, in denen die Sonne blockiert wird – aber das ist nicht ganz richtig. Die Aerosole würden ein oder zwei Prozent des Sonnenlichts, das sonst die Erde erreichen würde, zurückreflektieren. Allerdings wissen wir noch nicht viel über die langfristigen Folgen der Freisetzung von Aerosolen in die Stratosphäre, sodass es berechtigte Bedenken hinsichtlich dieser Idee gibt.

Da es bei CDR lediglich darum geht, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, wird es als ein direkterer, logischerer Ansatz für den Umgang mit unseren angesammelten Emissionen angesehen. Wissenschaftler müssen diese Technologie noch verfeinern, und es gibt noch viel zu lernen.

Obwohl SRM umstritten ist, sind viele Wissenschaftler der Meinung, dass es weiter untersucht werden sollte, falls es notwendig sein sollte, um einige der härteren Auswirkungen des Klimawandels in der Zukunft zu vermeiden. CDR hingegen ist in viele Klimamodelle integriert, darunter auch in die Berichte des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel (IPCC) darüber, wie wir unsere Klimaziele erreichen können.

Die Kürzungen der Wissenschaftsmittel durch die Trump-Regierung, Entlassungen bei Behörden wie der NOAA, die Streichung wichtiger wissenschaftlicher Programme bei Bundesbehörden und andere Maßnahmen, die aus ihrer Missachtung der Klimakrise resultieren, haben sich negativ auf die Erforschung von Klimainterventionsmethoden wie SRM und CDR ausgewirkt.

Wissenschaftler schlagen Alarm

„Ich hatte ein Stipendium von der NOAA erhalten, aber sie sagten mir, dass sie kein Geld für mich hätten und ich das Projekt daher nicht durchführen könne“, erzählt Daniele Visioni, Assistenzprofessor für Erd- und Atmosphärenwissenschaften an der Cornell University, gegenüber Rolling Stone. „Es handelte sich dabei ausdrücklich um Forschung für das Programm, das darauf abzielt, Unsicherheiten in Bezug auf Modellprognosen zur Geoengineering auf längere Sicht zu verstehen und zu reduzieren.“

Insbesondere SRM erfordert noch viel mehr Forschung, bevor es möglicherweise in die Praxis umgesetzt werden kann, angefangen bei der Frage, wie Aerosole tatsächlich freigesetzt werden sollen, bis hin zur Prognose ihrer Auswirkungen auf die Umwelt. Ein Teil der Arbeit kann mit Modellen statt mit Feldforschung durchgeführt werden.

„Solar Geoengineering, also die Reflexion eines Teils des einfallenden Sonnenlichts, würde eine kleine Flotte von Flugzeugen oder andere Mechanismen erfordern, um Partikel in die Stratosphäre zu befördern, die dann um den gesamten Globus zirkulieren würden“, sagt Holly Buck, Associate Professor für Umwelt und Nachhaltigkeit an der University of Buffalo. „Das Problem dabei ist, dass wir noch nicht genug Forschung betrieben haben, um zu verstehen, welche Auswirkungen das hätte.“

Buck merkt auch an, dass CDR notwendig sein wird, um unsere Klimaziele zu erreichen. Einige der derzeitigen Probleme drehen sich darum, wie man dies in dem erforderlichen Umfang und zu einem erschwinglichen Preis bewerkstelligen kann.

CDR: Große Versprechen, ungewisse Umsetzung

„CDR ist eine Technologie, die, wenn es jemandem gelänge, sie in großem Maßstab zum Einsatz zu bringen, was völlig unklar ist, eine gute Sache wäre“, sagt Raymond Pierrehumbert, Professor für Planetenphysik an der Universität Oxford. „Es wäre hilfreich.“

David Ho, Professor für Ozeanographie an der Universität von Hawaii, sagt, dass Entlassungen und Kürzungen der Finanzmittel erhebliche Auswirkungen auf die Weiterentwicklung von CDR-Techniken hatten, darunter Maschinen, die CO2 aus der Luft saugen, sogenannte Direct Air Capture, und das Konzept, den Säuregehalt des Ozeans zu reduzieren, damit dieser auf natürliche Weise mehr CO2 absorbiert als bisher.

Etwa 22 Millionen Tonnen Kohlendioxid gelangen bereits täglich in den Ozean, und die Verringerung des Säuregehalts des Ozeans trägt dazu bei, diese Zahlen auf natürliche Weise zu erhöhen. Dies kann durch das Zermahlen von Silikatgestein und dessen Einbringen in den Ozean erreicht werden.

„Als sie eine ganze Reihe von Mitarbeitern entließen – die wahllose Entlassung von Mitarbeitern –, steckten diese Bemühungen zur Entfernung von Kohlendioxid noch in den Kinderschuhen, und so befanden sich viele der Mitarbeiter in ihrer Probezeit“, sagt Ho. „Sie sind alle weg.“

Direkte Luftabscheidungszentren, die sich in der Entwicklung befanden, sind durch Kürzungen der Mittel des Energieministeriums gefährdet, und auch viele andere Projekte zur Kohlenstoffentfernung stehen vor einer ungewissen Zukunft. Wie Ho sagt: „Niemand weiß genau, was wirklich passiert“, und das macht Forschung und Entwicklung ziemlich schwierig.

Politische Blockaden und die Folgen für das Klima

Die Trump-Regierung streicht nicht nur die Mittel für erneuerbare Energien und versucht, die fossile Brennstoffindustrie anzukurbeln, sondern behindert auch die Bemühungen, diese Klimamaßnahmen zu erforschen und einzusetzen, die langfristig notwendig sein könnten, um den Kampf gegen den Klimawandel zu gewinnen. Es ist unklar, was erforderlich sein wird, wenn diese Bedrohung in Zukunft zunimmt, daher ist Forschung der Schlüssel, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.

Die Trump-Regierung behindert die Wissenschaft in Amerika und macht die Welt weniger bereit, mit den Szenarien umzugehen, die die Zukunft bringen mag.