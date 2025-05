Billie Eilish in Berlin: Setlist, Zeiten, Anfahrt, Tickets, Support

Am 9. Mai 2025 hat das lange Warten für Fans von Billie Eilish ein Ende: Die Künstlerin wird in der Uber Arena in Berlin auftreten – Tickets für das Konzert waren schon Monate zuvor heißbegehrt. Schon 2019 war beim Lollapalooza im Berliner Olympiastadion die Hölle los, und jetzt verdient die Sängerin noch mehr das Prädikat Superstar.

Zeiten

Für Billie Eilish in der Uber Arena in Berlin startet der Einlass bereits um 17:30 Uhr. So bleibt genügend Zeit, um sich durch die Sicherheitsschleusen auf den Platz zu begeben und auch einen Abstecher zum Merch-Stand zu machen. Um 20 Uhr startet das Konzert.

Tickets

Das Konzert ist offiziell ausverkauft. Restkarten oder Karten im Fan-Sale könnten kurzfristig über Plattformen wie Eventim oder Ticketmaster erhältlich sein, jedoch oft zu erhöhten Preisen. Vom Kauf über dubiose Drittanbieter können wir nur abraten.

Support bei Billie Eilish in Berlin

Als Support wurde der Musiker Tom Odell angekündigt.

Billie Eilish in der Uber Arena: Das ist die Venue-Adresse

Das Konzert von Billie Eilish findet in der Uber Arena statt. Die Adresse lautet: Uber Platz 1 10243 Berlin.

Anfahrt

Für die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Die Uber Arena liegt in der Nähe der Bahnhöfe Warschauer Straße und Ostbahnhof.

Am U-Bahnhof Warschauer Straße halten auch die U1 und U3 sowie die Busse 300, 347 und N1 (Nachtbus). Und am Ostbahnhof neben den S-Bahnen auch der Regionalverkehr und Fernverkehrszüge. Die Busse 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) fahren sogar zur Arena.

Von der Warschauer Straße sind es rund fünf Minuten Fußweg, vom Ostbahnhof um die zwölf Minuten.

Für die Anreise mit dem Auto:

Wenn man über die A24 aus Norden kommt, fährt man bis Bezirk Pankow, danach in die B109. Ihr folgen, Greifswalder Str./B2 und Lichtenberger Str. bis Mildred-Harnack-Straße in Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nehmen.

Und wenn man über die A9 aus Süden kommt, fährt man bis Tempelhofer Damm/B96, auf A100 und dann Ausfahrt 20-Tempelhofer Damm. Anschließend der B96 folgen, Waterloo-Ufer und Adalbertstraße bis Mildred-Harnack-Straße in Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nehmen.

Parken

Es gibt extra ein Parkhaus für die Arena namens Uber Arena, das direkt an die Arena angrenzt. Dazu zwei CONTIPARK Parkhäuser, auch am Uber Platz. Und gegenüber ein Parkhaus, das im Obergeschoss der East Side Mall zu finden ist. Darüber hinaus gibt es die DB BahnPark Tiefgarage am Ostbahnhof.

Setlist

Dank „Setlist.fm“ kann man die mögliche Setlist für die „Hit Me Hard and Soft“-Show von Billie Eilish in Berlin bereits erahnen. In Hannover sowie in anderen europäischen Städten waren folgende Songs zu hören:

CHIHIRO

LUNCH

NDA

Therefore I Am

WILDFLOWER

when the party’s over

THE DINER

ilomilo

bad guy

THE GREATEST

Your Power (Acoustic)

SKINNY

TV (Acoustic)

BITTERSUITE

bury a friend

Oxytocin

B-stage

Guess (Charli xcx cover)

everything i wanted

BLUE

lovely / BLUE / ocean eyes

L’AMOUR DE MA VIE

What Was I Made For?

Happier Than Ever

BIRDS OF A FEATHER