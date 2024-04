Billie Eilish kommt im Mai 2025 für vier Konzerte nach Deutschland und Österreich. Im Rahmen der „Hit me hard and soft: The Tour“ gastiert sie in Hannover, Berlin, Köln und Wien.

Ab Frühling 20205 gibt sie 35 Konzerte in Großbritannien und Europa.

BILLIE EILISH: HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR | Alle Konzerte in Deutschland und Österreich

02.05.2025, Hannover – ZAG Arena

09.05.2025, Berlin – Uber Arena

29.05.2025, Köln – Lanxess Arena

30.05.2025, Köln – Lanxess Arena

06.06.2025, Wien – Stadthalle

>>> Tickets ab Donnerstag im Tickemaster Presale.

Billie Eilish live in Deutschland: Presales im Überblick

Der Veranstalter schreibt:

„Der Warteraum für alle Presales wird 30 Minuten vor dem jeweiligen Verkaufsstart geöffnet. Wer Kund*in von der Deutschen Telekom oder RTL+ ist, eine AMEX Kreditkarte besitzt oder das neue Album im offiziellen Shop vorbestellt hat, kann drei Tage vor offiziellem Vorverkaufsstart auf die Billie Eilish Tickets zugreifen. Zwei Tage später findet dann der Ticketmaster Presale statt, bevor am Freitag alle restlichen Tickets in den Vorverkauf gehen.“

Die Presales für die Konzerte in Hannover und Berlin starten jeweils um 15 Uhr. Für die Doppelshows in Köln startet jeder Presale eine Stunde später, ab 16 Uhr.

Am Dienstag, 30.04.: Telekom Prio Tickets

Der Telekom Prio Presale startet um 15 Uhr für Hannover & Berlin und um 16 Uhr für Köln!

So funktioniert der Billie Eilish Presale für Telekom-Kund*innen:

Wähle unter Telekom Prio Tickets Billie Eilish 2025 aus. Identifiziere dich als Telekom Privatkunde via Telekom Login.

Nach erfolgreichem Login wählst du die gewünschte Preiskategorie und die gewünschte Anzahl an Tickets. Mit deiner E-Mail-Adresse und einem Passwort legst Du einen Ticketmaster Account an bzw. am besten schon vorab hier ein kostenloses Ticketmaster Konto anlegen oder die Login-Details checken, Adresse eingeben, Zahlungsart wählen, fertig.

Am Dienstag, 30.04.: RTL+ Prio Tickets

Der RTL+ Prio Presale startet um 15 Uhr für Hannover & Berlin und um 16 Uhr für Köln.

So funktioniert der Billie Eilish Presale für RTL+ Kund*innen:

Rufe die RTL+ Special-Seite für Prio Tickets auf: plus.rtl.de/specials/prio-tickets. Klicke auf „Tickets sichern“ bei Billie Eilish. Du wirst nun zu Ticketmaster weitergeleitet – am besten schon vorab hier ein kostenloses Ticketmaster Konto anlegen oder die Login-Details checken. Tickets auswählen: Billie Eilish Karten für 2024. Bestellung abschließen, Zahlungsart wählen und auf die Billie Eilish Tournee 2024 freuen

Am Dienstag, 30.04.: American Express Presale

Der America Express Presale Presale startet um 15 Uhr für Hannover & Berlin und um 16 Uhr für Köln. Es muss für den Kauf der Presale-Tickets eine American Express Karte genutzt werden. Gutscheine und Prepaid-Kreditkarten können nicht benutzt werden.

Am Dienstag, 30.04.: Album Presale

Der Album Presale startet um 15 Uhr für Hannover & Berlin und um 16 Uhr für Köln.

Der Album Presale ist gültig für alle Fans, die das neue Album „Hit Me Hard and Soft“ über den offiziellen Online-Shop vorbestellt haben. Weitere Infos erhalten alle Album-Vorbesteller*innen per Mail.

Am Donnerstag, 02.05.: Ticketmaster Presale Tickets

Der Ticketmaster Presale startet um 15 Uhr für Hannover & Berlin und um 16 Uhr für Köln!

Reguläre Ticketmaster Kund*innen können sich dann einen Tag vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart Billie Eilish Tickets für Hannover, Berlin und Köln sichern. Für den Ticketmaster Presale braucht ihr lediglich ein Konto bei Ticketmaster.

Der allgemeine Vorverkauf für die Billie Eilish Konzerte mit den restlichen Karten startet dann am 03. Mai ab 15 Uhr für Hannover und Berlin und ab 16 Uhr für Köln.“