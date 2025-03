Green Day: Volle Breitseite gegen JD Vance

Zum Auftakt der australischen Etappe ihrer „Saviors Tour“ machten Green Day gegenüber der Trump-Regierung eine bissige Bemerkung. Es traf den Vizepräsidenten JD Vance, als sie ein Wort aus „Jesus of Suburbia“ mit „JD Vance“ auswechselten.

Wie sich der Song änderte

Während ihres Auftritts im Marvel Stadium in Melbourne am Samstag, den 1. März, sang Billie Joe Armstrong statt „Am I retarded or am I just overjoyed?“ („Bin ich behindert oder bin ich einfach überglücklich?“) „Am I retarded or am I just JD Vance?“ („Bin ich behindert oder bin ich einfach JD Vance?“) „Behindert“ stand nicht mehr im Verhältnis zu „überglücklich“, sondern bekam mit „JD Vance“ einen menschenverachtenden Anstrich.

Zwischen den Songs rief Armstrong: „Wollt ihr nicht, dass Elon Musk einfach den Mund hält? Wollt ihr nicht, dass Donald Trump einfach den Mund hält?“

Während „Jesus of Suburbia“ erwähnten Green Day auch die Ukraine. Sie änderten das „Anaheim“ in „We are the kids of war and peace/ From Anaheim to the Middle East“ („Wir sind die Kinder von Krieg und Frieden/ Von Anaheim bis zum Nahen Osten“) zu „Ukraine“.

Hier das Video zu ihrem Auftritt:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In welchem Kontext Green Day Elon Musk verwenden

Als Green Day Anfang des Jahres in Südafrika auftraten, nahmen sie das Land zum Anlass, um Elon Musk in ihre Lyrics hineinzubasteln. Denn Elon Musk wuchs in Pretoria, Südafrika, auf. Während Elon Musk behauptet, dass er in keinem wohlhabenden Haushalt aufwuchs, sagt sein Vater Errol Musk, die Familie war Eigentümer einer Smaragdmine.

Jedenfalls nahmen Green Day Elon Musk in ihre berüchtigten „American Idiot“-Lyrics auf: „Well, maybe I′m the faggot America / I’m not a part of a redneck agenda / Now, everybody, do the propaganda / And sing along to the age of paranoia“ („Nun, vielleicht bin ich das schwule Amerika / Ich bin kein Teil reaktionärer Agenda / Performt alle die Propaganda / Und singt mit im Zeitalter der Paranoia“). „Reaktionär“ tauschte Green Day mit dem Nachnamen des Rechtsaußen-Unternehmers auf: „I’m not a part of an Elon agenda“ („Ich bin kein Teil der Elon-Agenda“).

Hier diesen Auftritt ansehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Donald Trump als Idiot markiert

Im Juli 2024, als Kamala Harris als Kandidatin für die US-Präsidentschaft auf die Weltbühne trat, hat Billie Joe Armstrong bei einer Show eine Donald Trump-Maske hochgehalten. Auf der Stirn ein großgeschriebenes „IDIOT“.