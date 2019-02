Billy Corgan hat endlich seine gestohlene „Gish“-Gitarre wieder

Billy Corgan und seine geliebte „Gish“-Gitarre sind wieder glücklich vereint. Die Fender Stratocaster wurde dem Smashing-Pumpkins-Frontmann vor 27 Jahren gestohlen und war seitdem verschollen. Sie war damals entscheidend für den Bandsound und Corgans Gitarrenspiel.

Die Strat, die Corgan ursprünglich von Bandkollege Jimmy Chamberlin abgekauft hatte, wurde ihm unmittelbar nach einer Smashing-Pumpkins-Show in der Saint Andrew’s Hall in Detroit 1992 gestohlen.

Im Gespräch mit dem amerikanischen ROLLING STONE erzählte der Sänger und Gitarrist, wie ihn vor einigen Wochen ein Fan kontaktierte. Er schickte Corgan ein Foto von einer Gitarre, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit seiner eigenen hatte.

„Jemand hat mir vor ein paar Wochen ein Foto von einer meiner anderen Gitarren geschickt und ich habe dem Kerl zurückgeschrieben und gefragt: Woher hast du meine Gitarre?“, berichtete er.

„Und er antwortete: Oh, es ist eine Replik. Das Instrument hatte nahezu die gleichen Sticker, war auf die gleiche Art abgenutzt und die Farbe abgeschabt, so dass sie abgegriffen aussah. Du hättest mich in die Irre führen können.“

