The Smashing Pumpkins werden 2019 nicht nur bei Rock am Ring und Rock im Park spielen!

Die Band um Frontmann Billy Corgan hat am Montag (26. November) jetzt auch eine Solo-Show in der Zitadelle in Berlin-Spandau bestätigt. Es ist die einzige Deutschland-Show, die die Band im kommenden Jahr absolvieren wird.

Der Vorverkauf bei Eventim startet am Freitag (30. November) um 10 Uhr.

Zuletzt meldeten sich die Smashing Pumpkins im (nahezu kompletten) Line-Up der frühen Jahre mit dem neuen Album „Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.“ zurück. Darauf kehren sie tatsächlich sogar zu ihren musikalischen Wurzeln zurück, geben ihren Anhängern aber trotzdem ein paar Hausaufgaben auf.

The Smashing Pumpkins – European Tour 2019

Mi. 05.06.19 Berlin Zitadelle

The Smashing Pumpkins live 2019: Tickets und Vorverkauf

