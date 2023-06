Billy Idol: Neuauflage seines self-titled Solo-Debüts angekündigt

Am 21. Juni hat Billy Idol eine erweiterte Jubiläums-Edition seines Solo-Debüt-Albums „Billy Idol“ angekündigt. Es soll am 28. Juli erscheinen. Neben den zehn Tracks der Original-Platte enthält die Neuauflage einen ungekürzten und bislang unveröffentlichten Konzertmitschnitt vom 12. August 1982 im The Roxy in Hollywood. Weiterhin umfasst die Edition den ebenfalls bislang unveröffentlichten und erst kürzlich entdeckten, zwölfminütigen Clubland-Extended-Remix des Songs „White Wedding“. Paul Hicks hat „Billy Idol“ in Dolby-Atmos-Qualität neu abgemischt.

Tracklist

DISC 1 – BILLY IDOL

Come On, Come On White Wedding (Part 1) Hot In The City Dead On Arrival Nobody’s Business Love Calling Hole In The Wall Shooting Stars It’s So Cruel Congo Man Bonustrack: White Wedding (Clubland Extended Remix) [bislang unveröffentlicht]

DISC 2 – Bonusdisc – LIVE FROM THE ROXY, 1982

Baby Talk Untouchables Come On, Come On Hot In the City Dead On Arrival Heavens Inside Ready Steady Go Hole In The Wall Shooting Stars Kiss Me Deadly White Wedding Nobody’s Business Dancing With Myself Mony Mony Triumph

Am 7. Juli spielt Billy Idol das einzige Deutschland-Konzert seiner aktuellen Tour – es findet in der Berliner Zitadelle statt. Er ist mit seiner Super-Gruppe Generation Sex unterwegs, diese besteht aus ihm, Tony James (Generation X), Steve Jones und Paul Cook (Beide von den Sex Pistols). Seine letzte Platte, „Kings & Queens of the Underground“, veröffentlichte Idol 2014.