Depeche Mode live in München: Gewitter-Fotos, Videos, Setlist

Am Dienstag (20. Juni) haben Depeche Mode ihr Konzert im Münchner Olympiastadion gespielt. Ein großes M und eine spektakuläre Licht-Show erleuchteten die Bühne, während der Himmel über der bayrischen Landeshauptstadt von Gewittern durchzogen war. Allen anwesenden Fans war eine besondere Kulisse geboten. Der Auftritt der britischen Synthie-Pop-Gruppe blieb davon unbeeinflusst. In diesem Artikel findet ihr die schönsten Fotos und Videos von Depeche-Mode-Konzert in München am 20. Juni.

Fotos und Videos vom Depeche-Mode-Konzert in München am 20. Juni

Ein Fan hat in diesem Video die Bühne und das Sommergewitter gleichzeitig einfangen können. „Depeche Mode in München – dazu ein Sommergewitter. Gradioser [sic] Abend!“, schrieb sie zu ihrem Post.

Depeche Mode in München – dazu ein Sommergewitter. Gradioser Abend! 🖤 pic.twitter.com/i3CxWG3LT2 — Isi👻 (@isabellapirol) June 21, 2023

Eine ähnliche Aufnahme ist der Nutzerin „IvaWoman“ gelungen. „Im Olmypiastadion München haben die Blitze gestern mit Depeche Mode konkurriert“, schrieb sie.

Ein weiterer Besucher hat das Geschehen von weiter vorne verfolgt. Einen Mitschnitt von „Enjoy the Silence“ veröffentlichte er auf YouTube.

Dieses Foto zeigt die Bühne in pinkes Licht gehüllt.

Depeche Mode in München pic.twitter.com/n5SNPIYjp5 — Sebmeir (@sebmeir) June 20, 2023

Und hier eine Momentaufnahme des Konzerts mit dem von einem Blitz erleuchteten Himmel.

Diese Userin konnte einige Schnappschüsse der beiden Protagonisten des Abends, Dave Gahan und Martin Gore, machen. „Hammer Konzert von Depeche Mode in München!“, resümiert sie.

Hammer Konzert von @depechemode in München! Inkl. Lightshow durch Blitze am Himmel und Dusche… 😅

Front of Stage hat sich auf jeden Fall gelohnt. 🤩 Fotos von @DerStepnwolf (er ist größer als ich 🤷🏼‍♀️). pic.twitter.com/5jPijQg4bz — Fotografierende Lehrerin (@SingingLehrerin) June 20, 2023

Setlist

Auf Setlist.fm haben Nutzer:innen eingetragen, welche Lieder Depeche Mode am Dienstag im Münchner Olympiastadion gespielt haben.