Ranking: 10 Songs von Billy Joel, die nur Hardcore-Fans kennen

10. „Zanzibar“

Billy Joel arbeitete 1978 mit dem Produzenten Phil Ramone an seiner LP „52nd Street“, als ihm ein kleiner Teil eines Liedes in den Sinn kam. „Ich hatte einfach dieses Wort“, erzählte Joel 2013 dem Magazin Rolling Stone . „‘Na na na na na na na na, Zanzibar‘. Und Phil hörte sich meinen Klavierpart an. Er sagte: ‚Ja, ich kann mir diese Bar vorstellen!‘ Und ich sagte: ‚Welche Bar?‘ Er sagt: „Es ist eine Sportbar, oder? Sansibar.“ Ich sagte: „Das ist eine großartige Idee!“ Ich werde einen Song über einen Kneipenhocker in einer Sportbar schreiben, der die Kellnerin anmacht.“

Der Song wurde nie als Single veröffentlicht. Und nur selten live gespielt. Aber 2006 nahm Joel ihn in seine Setlist auf und seitdem ist er dort zu finden. Das Trompetensolo wird jedes Mal mit großem Applaus bedacht. Es ist mittlerweile genauso Teil der Show wie das „New York State of Mind“-Saxophonsolo.

9. „Stiletto“

Nach dem großen Durchbruch mit The Stranger im Jahr 1977 beschloss Joel, mit seinem Nachfolgealbum eine andere Richtung einzuschlagen. 52nd Street, benannt nach der Straße in Midtown Manhattan, die früher voller Jazzclubs war, ist ein jazziges Album voller Bläser.

Die zweite Seite beginnt mit „Stiletto“, der Geschichte eines Mannes, der in eine giftige Frau vernarrt ist, deren spitze Schuhe wie Messer wirken. „Du wurdest ins Gesicht geschnitten“, singt Joel. ‚Du wurdest dort zum Bluten zurückgelassen.Du willst weglaufen.Aber du weißt, dass du bleiben wirst.“ Er spielte es in den 1980er Jahren unzählige Male. Auf seiner Tournee 2006 kam es fast jeden Abend zum Einsatz. Aber seit 2009 hat er es kein einziges Mal mehr aufgeführt.

8. „And So It Goes“

Christie Brinkley wird als Inspiration für „Uptown Girl“ genannt. Aber er schrieb den Song eigentlich über Elle MacPherson. Sie waren Anfang der 1980er Jahre kurz zusammen, als sie gerade 19 Jahre alt war. Als die Beziehung in die Brüche ging, inspirierte sie ihn zu dem weitaus düstereren „And So It Goes“. Die traurige Ballade tauchte erst 1989 auf, als sie der letzte Titel auf Storm Front wurde. Es ist ein echtes Trauerspiel. Aber es ist schwer, Mitleid mit einem Mann zu haben, der um die Trennung von Elle MacPherson trauert, wenn er sich gleich darauf mit Christie Brinkley tröstet.

Der Song war die sechste und letzte Single von Storm Front. Er erreichte Platz 37 der Hot 100. Man könnte argumentieren, dass es sich daher nicht um einen tiefen Schnitt handelt. Aber heute ist er wirklich nur noch den Billy-Joel-Anhängern bekannt. Joel hat oft gesagt, dass dies einer seiner besten Songs ist. Er taucht gelegentlich in seiner Live-Show auf.

7. „Laura“

Die erste Seite des 1982 erschienenen Albums The Nylon Curtain ist so vollgepackt mit Hits („Allentown“, „Pressure“ und „Goodnight Saigon“), dass „Laura“ oft übersehen wird. Joel sagt, dass das äußerst bittere Lied nicht von einer einzelnen Person inspiriert wurde. „Sagen wir es mal so“, sagte er 1996.

„Es geht nicht um eine bestimmte Person, wie einen Liebhaber. Es geht um die eine Person, die weiß, wie man einen auf die Palme bringt. Es kann jemand aus der Familie sein. Es kann ein Liebhaber, eine Ehefrau, ein Ehemann, ein Kind sein. Ich bin sicher, jeder weiß, wovon ich spreche. Es war diese eine Person in meinem Leben, die wusste, wie man mich auf die Palme bringt.“ Er spielte das Lied bis 2006 kein einziges Mal. Und seitdem nur noch vier weitere Male.

6. „Miami 2017 (Seen the Lights Go Out on Broadway)“

Als Billy Joel 1976 nach einem Aufenthalt in Los Angeles nach New York City zurückkehrte, fand er eine Stadt im völligen Verfall vor. Die Kriminalität war stark angestiegen. Überall waren Obdachlose zu sehen. Es herrschte ein allgemeines Gefühl des wachsenden Chaos.

Es fiel Joel nicht schwer, sich vorzustellen, dass die Stadt bis 2017 buchstäblich in Trümmern liegen würde. Diese Vision inspirierte ihn dazu, den fast schon Science-Fiction-artigen Song „Miami 2017 (Seen the Lights Go Out on Broadway)“ zu schreiben. Der Erzähler beschreibt viele Jahre nach dem Untergang über eine seltsame Zeit. Die Mafia beherrscht Mexiko. Die Überlebenden aus New York leben in Florida. Nur eine Handvoll können sich überhaupt an eine Ära erinnern, in der die Lichter am Broadway noch leuchteten.

Das Lied war Teil von Turnstiles und wurde nicht als Single veröffentlicht. Aber es kam auf der Bühne richtig gut an. Joel hat das Lied in den 1980er Jahren im Grunde genommen in den Ruhestand geschickt. Aber in den 1990er Jahren erlebte es ein großes Comeback. Und in den 2000er Jahren begann er, es ständig zu spielen. In jüngster Zeit hat es die meisten seiner Shows im Madison Square Garden eröffnet.

5. „All for Leyna“

Billy Joel startete mit der Veröffentlichung von Glass Houses im März 1980 sehr stark in die 1980er Jahre. Nach seinen Experimenten mit Jazz auf der 52nd Street kehrte er mit Singles wie „You May Be Right“ und seinem Anti-New-Wave-Ausbruch „It’s Still Rock and Roll to Me“ zum Rock zurück.

Die erste Seite endet mit „All for Leyna“, der Geschichte eines Versagers, der sich nach einem One-Night-Stand in ein Mädchen namens Leyna verliebt. „Ich versage in der Schule“, singt er. „Ich verliere meine Freunde.Bringe meine Familie um den Verstand.Ich will nicht essen.Ich will nicht schlafen.Ich will nur noch einmal Leyna.“

Er spielte das Lied einige Male, als es herauskam. 2006 kam es nach einer sehr langen Pause wieder in die Rotation. Es ist immer noch eine Seltenheit, obwohl er es diesen Sommer im Wrigley Field, im Fenway Park und beim Bonnaroo gespielt hat.

4. „Until the Night“

Fünf Jahre bevor er ein ganzes Album veröffentlichte, das an die Musik erinnerte, die er als Teenager liebte, nahm Billy Joel diesen von den Righteous Brothers inspirierten Song für 52nd Street auf. Zwei Jahre später veröffentlichte Righteous Brother Bill Medley seine eigene Version des Liedes. Heutzutage ist es eine echte Rarität bei Billy-Joel-Konzerten.

3. „Captain Jack“

Billy Joel ist kein großer Fan von „Captain Jack“. Aber der Song aus dem Jahr 1973 spielte eine große Rolle bei der Gestaltung seiner Karriere. Er spielte das traurige Lied im April 1972 bei einem Studiokonzert beim Radiosender WMMR in Philadelphia, um sein Debütalbum Cold Spring Harbor zu promoten.

Das Lied war damals nicht im Handel erhältlich. Aber die Zuhörer verliebten sich in es. Und forderten den Sender auf, die Live-Version immer wieder zu spielen. Dies erregte die Aufmerksamkeit von Clive Davis, der Joel bei Columbia unter Vertrag nahm und sein Durchbruchsalbum „Piano Man“ veröffentlichte. Er musste nie bei einem anderen Label unterschreiben.

Anfang der 1980er Jahre nahm er es aus seiner Setlist. Aber in Philadelphia spielte er es immer, um der Stadt zu danken, die sein Leben verändert hatte. In den letzten Jahren wurde es nur noch ein paar Mal gespielt. „Trist, trist, trist“, sagte er dem New Yorker . „Es geht einfach immer weiter. Ich habe es satt. Es ist nicht gut gealtert. Es wurde zu ‚Private Jack‘ degradiert.“

2. „Vienna“

Billy Joels Vater Howard verließ seine Familie 1957 und zog nach Wien. Viele Jahre lang dachte Billy, er sei tot. Aber sie nahmen wieder Kontakt auf, als er in den 1970er Jahren durch Europa tourte. Als sie durch die Straßen von Wien spazierten, trafen sie auf eine sehr alte Frau, die die Straßen fegte.

„Ich sagte: ‚Dad, es ist irgendwie traurig, dass diese arme alte Frau diese Art von Arbeit machen muss‘“, sagte er 2008. „Er sagte: ‚Nein, sie hat einen Job. Sie fühlt sich nützlich. Sie hat einen Platz in unserer Gesellschaft.‘ Mir wurde klar, dass sie alte Menschen nicht wegwerfen. Wie wir es hier in den USA tun.“

Die Erkenntnis, dass das Leben in Wien ganz anders war, inspirierte dieses Lied. Es eröffnet die zweite Seite von The Stranger, obwohl es heute vielen Menschen bekannt ist, weil es in dem Film 13 Going On 30 von Jennifer Garner aus dem Jahr 2004 vorkommt. Bis etwa 2006 war es eine Live-Rarität. Dann begann er, es regelmäßig zu spielen.

1. „Summer, Highland Falls“

Billy Joel war mehr als nur ein wenig deprimiert, als er 1976 nach New York zurückkehrte. Er ließ all seine Traurigkeit in die Texte von „Summer, Highland Falls“ einfließen. „Der Text handelt von manischer Depression“, sagte er 2010 zu Howard Stern. „Und ich wollte, dass die Musik das widerspiegelt. Im Allgemeinen bin ich mal oben, mal unten. Ich glaube nicht, dass ich manisch-depressiv bin. Ich weiß nur, dass eine Stimmung nicht den Rest meines Lebens anhält.“

Es ist einer der herausragenden Titel auf Turnstiles von 1976. Aber Joel war mit dem Klang seiner Alben unzufrieden, bevor er im folgenden Jahr mit Phil Ramone zusammenarbeitete. Die definitive Version von „Summer, Highland Falls“ finden Sie auf dem Live-Album Songs In the Attic von 1981. Joel hat diesen Song immer wieder als einen der besten Titel bezeichnet, die er je geschrieben hat.