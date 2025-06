Howard Stern gibt Update zum Gesundheitszustand von Billy Joel

Seit einigen Wochen sorgen sich Fans um Billy Joel. Der Musiker hatte im Mai alle Tour-Termine abgesagt und öffentlich gemacht, dass bei ihm Normaldruckhydrozephalus (NPH) diagnostiziert wurde, eine Erkrankung des Gehirns, bei der sich Flüssigkeit in den Hirnkammern ansammelt.

Üblicherweise führt NPH zu Problemen mit dem Gehör, dem Sehvermögen und dem Gleichgewicht. Auch das Gedächtnis, die Bewegung, das Denken und die Konzentration können gestört werden. Nachdem es in einem Statement seines Managements hieß, dass Billy Joels Zustand sich nach den letzten Live-Auftritten verschlechterte, gibt es nun eine neue Meldung zu seinem Wohlbefinden.

In seiner SiriusXM-Radiosendung „The Howard Stern Show“ erklärte Joels Freund Howard Stern am Dienstag (03. Juni), dass es dem 76-Jährigen den Umständen entsprechend gut gehe. Er habe vor ein paar Wochen bei ihm zu Abend gegessen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Billy Joel zu Howard Stern: „Ich werde nicht sterben“

„Er hat zwar Probleme, aber er sagte: ‚Ja, du kannst den Leuten sagen, dass ich nicht sterben werde‘“, so Stern. „Er muss sich nur um ein paar medizinische Dinge kümmern, aber er war sehr gut gelaunt.“

Vor einigen Tagen bedankte sich auch Joels Tochter aus seiner Ehe mit Christie Brinkley, Alexa Ray Joel, für die vielen freundlichen Nachrichten, die ihre Familie erhalten hat . „Ich möchte euch allen für die überwältigende Liebe und Unterstützung danken, die ihr meiner Familie nach der Diagnose meines Vaters entgegengebracht habt“, schrieb Alexa Ray. Sie fügte den Text des Liedes „Lullabye (Goodnight, My Angel)“ hinzu, das Joel für sie geschrieben hat.

Mehr zum Thema 10 Songs von Billy Joel, die nur Hardcore-Fans kennen