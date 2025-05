Billy Joel: Tochter Alexa Ray gib Update zu seinem Zustand

Nach der Nachricht von Billy Joels Kampf gegen eine Hirnerkrankung hat sich die Tochter des „Piano Man“, Alexa Ray Joel, über soziale Medien an seine Fans gewandt. Sie dankt ihnen für ihre Unterstützung. Und gibt eine hoffnungsvolle Prognose für ihren Vater.

Hoffnungsschimmer trotz Diagnose

„Ich möchte euch allen für die überwältigende Liebe und Unterstützung danken, die ihr meinem Vater nach der Bekanntgabe seines Gesundheitszustands entgegengebracht habt“, schrieb Alexa Ray am Samstag in einem Instagram-Post.

„Mein Vater ist der stärkste und widerstandsfähigste Mann, den ich je gekannt habe. Und er ist fest entschlossen, sich mit Hilfe von Physiotherapie vollständig zu erholen, während er weiter an seiner Kraft arbeitet.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Am Freitag sagte Joel alle geplanten Konzerte ab, nachdem bei ihm Normaldruckhydrozephalus (NPH) diagnostiziert worden war. Rine Erkrankung, bei der sich überschüssige Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit in den Hirnkammern ansammelt.

Behandlung und ärztliche Anweisung

„Dieser Zustand wurde durch die jüngsten Konzertauftritte verschlimmert. Und führte zu Problemen mit dem Gehör, dem Sehvermögen und dem Gleichgewicht“, heißt es in einer Erklärung von Joels Team. „Auf Anweisung seines Arztes unterzieht sich Billy einer speziellen Physiotherapie. Und wurde angewiesen, während dieser Erholungsphase keine Auftritte zu absolvieren. Billy ist dankbar für die hervorragende Betreuung, die er erhält. Und ist fest entschlossen, seiner Gesundheit Vorrang einzuräumen.“

Die aufrichtige Fürsorge, Empathie und Anteilnahme aller bedeuten ihm sehr viel … und mir auch„, fügte Alexa Ray hinzu, bevor sie aus dem Lied „Lullabye (Goodnight, My Angel)“ ihres Vaters zitierte: „‚Eines Tages werden wir alle fort sein / Aber Wiegenlieder werden weitergesungen / Sie sterben nie / So wird es dir und mir ergehen.‘ Die Musik spielt weiter …“

Christie Brinkley sendet Genesungswünsche

Alexa Rays Mutter und Billy Joels Ex-Frau Christie Brinkley schickte ihm ebenfalls gute Wünsche über soziale Medien und schrieb: „Die ganze Brinkley-Gang sendet dir viel Liebe und gute Wünsche für eine vollständige und schnelle Genesung … Du verwandelst eine Arena voller Fremder in ein Wohnzimmer voller Freunde, in dem wir alle gemeinsam tanzen“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich bin mir sicher, dass ich für alle in diesem Raum spreche, wenn ich sage: Bitte pass gut auf dich auf. Wir alle wollen dich zurück in diesem gleißenden Rampenlicht. Du bist UNSER Piano Man. Und wir sind immer in der Stimmung für deine Melodien. Wir hoffen alle, dass es dir gut geht!“