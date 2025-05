Billy Joel muss Tour absagen: Was ist Normaldruckhydrozephalus?

Mit diesem Brief will Billy Joel Joe Cocker in die Hall of Fame pushen

Billy Joel hat alle 17 für 2025 geplanten Konzerte abgesagt, nachdem er kürzlich die Diagnose Normaldruckhydrozephalus (NPH) erhalten hatte.

Diese Erkrankung des Gehirns wird durch eine übermäßige Ansammlung von Liquor in den Hirnkammern verursacht und führt zu einer Reihe von kognitiven und körperlichen Problemen. Dazu gehören insbesondere zu Gang-, Koordinations- und Blasenschwäche.

In einer Erklärung teilte Joels Team mit, dass der Musiker Probleme mit seinem „Gehör, Sehvermögen und Gleichgewicht“ habe. Er wolle sich nun während seiner Genesung „einer speziellen Physiotherapie“ unterziehen. „Es tut mir aufrichtig leid, unser Publikum zu enttäuschen“, sagte Joel selbst, „und ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.“

Wer ist häufig von Normaldruckhydrozephalus betroffen?

NPH betrifft Erwachsene ab 65 Jahren, und die Zahl der Menschen, die mit dieser Erkrankung zu kämpfen haben, wird auf etwa 700.000 geschätzt. Dr. Charles Matouk, Neurochirurg und Professor an der Yale School of Medicine, erklärt gegenüber Rolling Stone jedoch, dass NPH wahrscheinlich „viel häufiger auftritt, als wir denken. Es wird in diesem Land einfach viel zu selten diagnostiziert.“

Die durch NPH verursachten kognitiven und körperlichen Beeinträchtigungen führen häufig dazu, dass die Krankheit mit anderen neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson verwechselt wird. Im Gegensatz zu diesen Krankheiten gibt es jedoch eine relativ einfache Methode, um NPH zu erkennen und einige der schwerwiegendsten Symptome zu behandeln.

„NPH an sich führt nicht zum Tod wie Krebs oder ein Herzinfarkt, aber es beeinträchtigt die Lebensqualität erheblich“, erklärt Matouk. Bei frühzeitiger Erkennung und Behandlung könne man jedoch „den Zustand der Betroffenen erheblich verbessern“, fügt er hinzu.

Wie kommt es zu der Krankheit?

Was genau zur Ansammlung von überschüssiger Flüssigkeit führt, ist nach wie vor ungeklärt. Derzeit untersuche man, ob eine genetische Veranlagung für die Erkrankung besteht, so Matouk. Aber aktuell gibt es noch keinen eindeutigen genetischen Marker dafür. Bekannt ist, dass NPH häufig durch ein physisches Trauma ausgelöst wird, das schwerwiegend oder geringfügig sein kann.

Beispielsweise kann eine ältere Person Anzeichen einer Verlangsamung zeigen, bis ein Sturz einen „plötzlichen Verfall“ ihres Zustands auslöst.

Es ist unklar, wann genau Joel seine Diagnose erhielt, aber gegen Ende seines letzten Konzerts am 22. Februar fiel er flach auf den Rücken, nachdem er sein Mikrofonstativ einem Crewmitglied zugeworfen hatte. Joel konnte wieder aufstehen und seinen Auftritt beenden. Einen Monat später gab er aber bekannt, dass er künftige Shows verschieben werde. Der Grund: Nach einer „Erkrankung“, die eine Physiotherapie erforderlich machte, musste er sich einer Operation unterziehen.

Das sind frühe Symptome

Da eine frühzeitige Erkennung von NPH oft entscheidend für die Behandlung ist, nennt Matouk zwei sehr häufige Frühsymptome. Das eine ist die Unfähigkeit, aus einem tiefen Sofa oder Sessel aufzustehen. Dies gilt insbesondere für solche ohne Armlehnen, an denen man sich abstützen kann. Das andere ist eine starke Verschlechterung der Handschrift.

Interessanterweise ist die Unfähigkeit, aus dem Sessel aufzustehen, kein Problem der Muskelkraft, und auch Zittern ist nicht für die Verschlechterung der Handschrift verantwortlich. In beiden Fällen handelt es sich laut Matouk um ein Koordinationsproblem, das durch die NPH verursacht wird.

Was die durch Normaldruckhydrozephalus verursachten kognitiven Einschränkungen angeht, so sind diese laut Matouk „viel milder“ als bei Alzheimer oder Demenz. Dennoch können sie das Leben eines Menschen erheblich beeinträchtigen. „Es ist eher so, dass [NPH-Patienten] apathisch sind, distanzierter und weniger am Leben teilhaben“, erklärt Matouk.

So wird NPH diagnostiziert

Da es keinen einzigen diagnostischen Test zur Erkennung von NPH gibt, stützen sich Ärzte auf diese klinischen Anzeichen sowie auf CAT-Scans oder MRT-Aufnahmen des Gehirns, um festzustellen, wo sich Flüssigkeit angesammelt hat.

Die endgültige Diagnose stellt man jedoch erst, nachdem Ärzte eine Lumbalpunktion durchgeführt haben. Dabei entnimmt man Flüssigkeit aus dem Rücken einer Person und beobachtet, ob sich ihr Zustand verbessert. „Und Patienten können sich oft innerhalb einer Stunde erholen“, sagt Matouk.

Lumbalpunktion hilft bei der Diagnose

Wenn eine Lumbalpunktion zu einer NPH-Diagnose führt, kommt der Patient für eine Operation infrage, die als Ventrikulärshunt bezeichnet wird und die Punktion dauerhaft macht. Dabei bohrt man ein Loch in den Kopf des Patienten, befestigt einen Schlauch und führt diesen unter der Haut zu einem Teil des Körpers, der die überschüssige Flüssigkeit auf natürliche Weise aufnehmen kann.

Derzeit laufen auch klinische Studien zu einer weitaus weniger invasiven, leichter zugänglichen Behandlung, bei der dasselbe durch eine kleine Punktion in der Leiste oder im Oberschenkel erreicht wird.

Diese Verfahren können zu einer deutlichen Verbesserung für die Patienten führen, insbesondere was die körperlichen Symptome von Normaldruckhydrozephalus betrifft, wie sie auch Billy Joel erlebt. Sie sind jedoch keine vollständige Heilung. Matouk widerspricht der Auffassung, dass NPH eine Art reversible Demenz sei: „Selbst mit einer Behandlung verbessern sich die Gedächtnisprobleme nicht annähernd so stark wie die Gangart und die Blasenkontrolle.“

Normaldruckhydrozephalus: Kann Billy Joel bald wieder auftreten?

Ob dies bedeutet, dass jemand wie Billy Joel wieder auftreten kann, ist eine offene Frage. Matouk berichtet von einem Gitarristen, den er behandelt hat. Er konnte vorübergehend nicht mehr in einer lokalen Jazzband mit Freunden spielen.

Schließlich, so Matouk, „konnte er wieder spielen. Ich würde nicht sagen, dass er so gut spielte wie früher. Aber er spielte auf jeden Fall gut genug, um wieder in die Band zurückzukehren. Und das bedeutete ihm sehr viel.“