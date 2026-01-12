Black-Midi-Gitarrist Matt Kwasniewski-Kelvin mit 26 Jahren gestorben

Der Gitarrist der Band Black Midi, Matt Kwasniewski-Kelvin, ist im Alter von 26 Jahren gestorben. Das bestätigte das Label der britischen Band, Rough Trade.

Laut einer Erklärung der Familie starb der Musiker nach einem langen Kampf mit seiner psychischen Gesundheit.

„Mit tiefer Traurigkeit müssen wir als Familie mitteilen, dass Matthew Kwasniewski-Kelvin nach einem langen Kampf mit seiner mentalen Gesundheit verstorben ist“, heißt es in dem Statement. „Ein talentierter Musiker und ein freundlicher, liebevoller junger Mann ist trotz aller Bemühungen gestorben. Matt wurde 26 Jahre alt. Er wird immer geliebt werden. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um nach Ihren Liebsten zu sehen, damit wir verhindern können, dass so etwas weiterhin unseren jungen Männern passiert.“

Bestätigung durch Label und Anteilnahme

Rough Trade sprach der Familie Kwasniewski-Kelvin ihr „tiefstes Mitgefühl“ aus und erklärte, der Mitbegründer von Black Midi sei „eine unglaublich talentierte Persönlichkeit gewesen, die schmerzlich vermisst werden wird“.

In derselben Mitteilung appellierte das Label an Menschen mit psychischen Problemen, sich Unterstützung zu suchen: Wer mit mentalen Belastungen kämpfe, solle sich an Angehörige oder Organisationen wie Mind, CALM oder die Samaritans wenden, die jederzeit Gesprächsangebote bereitstellen.

Reaktionen aus der Musikszene

Zahlreiche Musiker reagierten mit Trauerbekundungen. Jason Williamson von Sleaford Mods schrieb auf Instagram: „Ruhe in Frieden, Matthew. Meine Gedanken sind bei seiner Familie.“

BBC-Moderatorin und DJ Mary Anne Hobbs erklärte: „Ich bin unendlich traurig über diese tragische Nachricht. Ruhe in Frieden, Matt, du wunderschönes Genie.“ Auch Connor Deegan III von Fontaines D.C. verabschiedete sich mit den Worten: „Ruhe in Frieden.“

Fans erinnern an Einfluss von Black Midi

Auch Fans äußerten ihre Bestürzung in den sozialen Medien. Ein Nutzer schrieb auf X: „Black Midi ist eine der kreativsten Bands, die ich je gehört habe. Bitte achtet auf eure Liebsten – man weiß nie, was in ihnen vorgeht. Ruhe in Frieden, Matt.“

Kwasniewski-Kelvin gründete die South-London-Band Black Midi im Jahr 2017 gemeinsam mit Geordie Greep, Cameron Picton und Morgan Simpson. Das Debütalbum „Schlagenheim“ erschien 2019 und wurde für den Mercury Prize nominiert.

Rückzug aus der Band und musikalisches Vermächtnis

Im Januar 2021 gab die Band bekannt, dass Kwasniewski-Kelvin Black Midi aus gesundheitlichen Gründen verlassen werde. Er wurde dennoch als Songwriter auf dem zweiten Album „Cavalcade“ geführt, wirkte jedoch nicht mehr an den Aufnahmen mit.

Diese Meldung wurde ursprünglich bei Rolling Stone UK veröffentlicht.