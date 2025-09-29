Sleaford Mods spielen 2026 zwei Konzerte in Deutschland

Sleaford Mods kommen im Frühjahr 2026 für zwei Konzerte nach Deutschland – präsentiert vom ROLLING STONE. Sie werden im März in Berlin und Hamburg auftreten.

14. März 2026: Berlin, Temprodrom

15. März 2026: Hamburg, Grosse Freiheit 36

Unlängst haben Sleaford Mods mit einer neuen Single namens „Megaton“ zurückgemeldet. Der Track ist ein kritischer Kommentar zur aktuellen politischen Situation – gegen Krieg, politische Hybris und Klassenpolitik. Sämtliche Erlöse des Songs gehen eigenen Angaben zufolge an die Kinderhilfsorganisation War Child. Begleitet wird die Veröffentlichung von einem Video des Künstlers Nick Waplington, aufgenommen am Speakers’ Corner im Londoner Hyde Park.

Wer sind Sleaford Mods?

Sleaford Mods ist ein Electropunk-Duo aus Nottingham, bestehend aus Jason Williamson und Andrew Fearn. Die Musik ist entschieden politisch und thematisiert Post-Brexit-Ernüchterung, steigende Preise für alles, politische Apathie und den gesellschaftlichen Rechtsruck. 2023 veröffentlichten sie ein Album mit dem Namen „UK Grim“, in dem auf 14 Tracks den gesellschaftlichen Verfall kritisieren. „Die Verwesung hat eingesetzt“, erklärte Williamson laut dem Veranstalter damals.

Zuletzt haben Sleaford Mods dieses Jahr ein Live-Album veröffentlicht. „Tied up in the Bodega Live“ ist die Aufnahme ihres Konzerts in ihrer Heimatstatt Nottingham am 30. November 2024 und feiert das 25-jährige Jubiläum der Bodega-Spielstätte.