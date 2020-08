Nach dem Tod von Chadwick Boseman steht hinter der geplanten Fortsetzung des Marvel-Hits „Black Panther“ nun ein großes Fragezeichen. Mit Boseman verstarb die Hauptfigur des Films, König T’Challa alias Black Panther. Wer soll also in die Fußstapfen des Schauspielers treten, der mit 43 Jahren an Darmkrebs verstarb? Geht es nach etlichen Twitter-Usern und Fans des Films, gibt es darauf nur eine logische Antwort. Weiterlesen „Black Panther“: Chadwick Boseman stirbt mit 43 an Darmkrebs

„Besetzt die Rolle nicht neu“

Auf der Kurznachrichtenplattform wenden sich etliche Menschen an Marvel – und erklären, dass es keinen Nachfolger für Boseman geben sollte. „Besetzt die Rolle nicht neu. Er kann nicht ersetzt werden“, schreibt einer. Ein ander sieht das ganz gleich – und ergänzt: „Es ist vorbei.“

Boseman sei unverzichtbar, erklärt ein Twitter-Nutzer: „Chadwick Boseman ist als Black Panther unersetzlich, ich hoffe, Marvel wird seine Arbeit nicht neu besetzen und respektiert seine Arbeit im Film. Der Kerl war einfach so stark wie sein Charakter in der MCU, er filmte weiter, selbst als er gegen den Krebs kämpfte, das ist wahre Leidenschaft“.

Ebenso ausführlich erklärt ein anderer Fan seine Meinung: „Wenn ich Marvel Studios wäre, würde ich es nicht wagen, T’Challa für zukünftige Filme neu zu besetzen. Zumindest nicht für diese Generation von Filmen, denn Chadwick definierte diese Rolle.

Was mächtig wäre, wäre, Shuri zum nächsten Schwarzen Panther aufsteigen zu lassen. Denn wir müssen einen Schwarzen Panther haben“.

Fortsetzung für 2022 geplant

Mit „Black Panther“ gelang Marvel ein historischer Erfolg. So gilt die Produktion als erfolgreichster Superhelden-Film aller Zeiten und brachte dem Comic-Giganten seinen ersten Academy Award. Wenig verwunderlich, dass ein zweiter Teil anberaumt wurde. Als Filmstart war der 6. Mai 2022 geplant – die Produktion hatte bis jetzt noch nicht begonnen. Wie es mit dem zweiten des Superhelden-Epos weitergeht, ist bislang nicht bekannt. Es gibt noch kein Statement der Marvel-Studios.