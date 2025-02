Black Sabbath: Legendären Konzertfilm kostenlos hier streamen

Gute Nachrichten für alle Black Sabbath-Fans: Der Konzertfilm „Live… Gathered In Their Masses“ aus dem Jahr 2013 ist ab sofort kostenlos auf YouTube verfügbar. Ursprünglich im Rahmen der Tour zum letzten Studioalbum „13“ aufgezeichnet, umfasst die Show einige der größten Hits der legendären Metal-Band.

Black Sabbath: Aufzeichnung aus Melbourne jetzt kostenlos als Stream verfügbar

Der Konzertfilm wurde über zwei Abende in der Rod Laver Arena im australischen Melbourne aufgenommen. Besonders bemerkenswert: Es war das erste Mal seit über vier Jahrzehnten, dass Ozzy Osbourne mit Black Sabbath auf australischem Boden auftrat. Auf der Setlist standen unvergessliche Klassiker wie „War Pigs“, „Black Sabbath“, „Iron Man“, „Sabbath Bloody Sabbath“ und „Paranoid“, ergänzt durch Songs vom 2013 erschienenen Album „13“.

Ab sofort ist das gesamte Konzert kostenlos auf YouTube verfügbar – bereitgestellt wird die Show-Aufzeichnung von der US-amerikanischen Streaming-Plattform Qello:

Black Sabbaths letztes Reunion-Konzert steht bevor

Die Veröffentlichung des Konzertfilms erfolgt nicht einfach so: Black Sabbath bereiten sich auf ihr letztes großes Reunion-Konzert am 5. Juli im Villa Park in ihrer Heimatstadt Birmingham vor. Bei dem bereits ausverkauften Event werden sie gemeinsam mit Metallica, Slayer, Tool, Guns N’ Roses, Pantera und Lamb Of God auf der Bühne stehen. Alle Einnahmen des Abends gehen an wohltätige Organisationen, darunter Cure Parkinson’s, das Birmingham Children’s Hospital und das Acorn Children’s Hospice.

Ozzy Osbourne: „Ich tue, was ich kann“

Die große Frage für Fans war bislang, wie stark sich Ozzy Osbourne aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme in das Konzert einbringen kann. In seiner SiriusXM-Show „Ozzy Speaks“ sagte er kürzlich, dass er kein komplettes Set spielen werde, aber „die eine oder andere Passage“ mit der Band performen wolle. Trotz seiner Parkinson-Erkrankung gibt er sich kämpferisch: „Ich versuche, wieder auf die Beine zu kommen. Ich bin nicht tot. Ich tue, was ich kann, wo ich mich wohlfühle.“ Tickets für das letzte Black Sabbath-Konzert waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Trotz hoher Ticketpreise freuen sich Fans weltweit auf diesen historischen Abend.