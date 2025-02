Black Sabbath: Emotionales Statement von Tony Iommi zur Reunion

Erst die offizielle Ehrung ihrer Heimatstadt Birmingham. Nun ein Wiedersehen mit Black Sabbath im Fußballstadion von Aston Villa. Seit Mittwochnachmittag, den 05. Februar, verkündet wurde, dass die Urväter des Metal noch einmal gemeinsam in ihrer Paradebesetzung, mit Sänger Ozzy Osbourne, Gitarrist Tony Iommi, Bassist „Geezer“ Butler und Schlagzeuger Bill Ward, auftreten werden, überschlagen sich die Ereignisse.

Ein letztes Mal gemeinsam auf der Bühne

Nach und nach werden mehr Details der Stadionshow am 5. Juli 2025 bekannt. Als Kinder der Stadtteils Aston kehren sie nun noch einmal zu ihren Wurzeln zurück. So ließ es sich Tony Iommi nicht nehmen, eine emotionale Erklärung über seine Social-Kanäle zu versenden: „Es war eine unglaubliche Reise, aber es ist nur passend, dass sie hier endet, wo alles in Aston begann“, schrieb er via X.

„Es ist großartig, von seinen Musikerkollegen geehrt zu werden und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen. Ohne Ozzy, Geezer und Bill wäre das alles nicht möglich gewesen. Was wir gemeinsam geschaffen haben, war größer als jeder einzelne von uns. Und dafür werde ich immer dankbar sein. Tony.“

Nach bisheriger Planung wird es zu einer Art „Walhalla des Hard and Heavy“ kommen, mit einer beeindruckenden Liste von prominenten Namen. So konnte Managerin Sharon Osborne bereits die Kollegen von Metallica, Slayer, Pantera und Anthrax für (Gast-)Auftritte gewinnen.

Der Kartenvorverkauf für das wohl allerletzte Finale von Black Sabbath beginnt am kommenden Freitag (14. Februar). Alle Einnahmen gehen an Charity Organisationen, wie „Cure Parkinson’s“ sowie das Birmingham Children’s Hospital und das Acorn Children’s Hospice , ein von Premier-League-Club Aston Villa unterstütztes Kinderhospiz.

Zur sommerlichen Allday-Sause haben sich zudem angesagt: Billy Corgan von Smashing Pumpkins, David Draiman von Disturbed, Tom Morello, Gitarrist von Rage Against The Machine, Duff McKagan von Guns N‘ Roses, Fred Durst von Limp Bizkit, Sammy Hagar, Papa V Perpetua von Ghost, Wolfgang Van Halen, Zakk Wylde, Jonathan Davis von Korn, Slash, Lamb Of God, Mastodon, Alice In Chains, Halestorm und die französische Düsterband Gojira, die soeben einen Grammy eingefahren hat.

In den letzten Jahren hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass Black Sabbath in ihrer legendären Besetzung (mit Drummer Ward) noch einmal zusammen finden werden. Die letzte dieser Shows liegt um zwei Jahrzehnte zurück.

Der Beschluss des Stadtrates die „Freedom of the City“-Auszeichnung an Sabbath zu verleihen, gab wohl den Ausschlag für ihr großes Heimspiel. Gleichzeitig wurde bereits verkündet, dass Ozzy Osbourne plane, seine Awards sowie Gold- und Platin-Platten an ein Museum der Industriestadt Birmingham mit ihrem „Brummie“-Image zu spenden.

Sharon Osborne, die sich federführend um die Organisation kümmert, äußerte sich für ihren Gatten: „Er möchte wirklich gerne nach Hause kommen. Das Schwierige daran war: Jedes Mal, wenn er Vorbereitungen getroffen hatte, kam etwas dazwischen.“

Recht offen hatte Ozzy Osborne über seinen angeschlagenen Gesundheitszustand gesprochen. Man müsse „die Tatsache akzeptieren“, dass ein Live-Comeback aufgrund seines Kampfes mit der Parkinson-Krankheit sowie der Genesung von mehreren Operationen möglicherweise nicht möglich sein würde.

Im Reigen seiner alten bandmates will er es noch einmal wagen.