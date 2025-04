Blondie: Schlagzeuger Clem Burke im Alter von 70 Jahren verstorben

Clem Burke, der langjährige Schlagzeuger von Blondie , ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Er spielte eine Schlüsselrolle in der New-Wave-Bewegung und war auf Alben von Pete Townshend, Iggy Pop und Bob Dylan zu hören.

„Mit tiefer Trauer geben wir die Nachricht vom Tod unseres geliebten Freundes und Bandkollegen Clem Burke nach einem privat gehaltenen Kampf gegen den Krebs weiter“, schrieb die Band in einer Erklärung.

„Clem war nicht nur ein Schlagzeuger. Er war der Herzschlag von Blondie. Sein Talent, seine Energie und seine Leidenschaft für Musik waren unübertroffen. Und sein Beitrag zu unserem Sound und Erfolg ist unermesslich. Über seine Musikalität hinaus war Clem eine Quelle der Inspiration. Auf und abseits der Bühne. Sein lebendiger Geist, sein ansteckender Enthusiasmus und seine felsenfeste Arbeitsmoral berührten jeden, der das Privileg hatte, ihn zu kennen.“

Burke trat der Band 1975 bei. Er war auf allen Alben der Band zu hören. Darunter das selbstbetitelte Debütalbum der Band von 1976. Außerdem die bahnbrechenden Alben Parallel Lines (1978) und Eat to the Beat (1979).

Clem Burke hat „unauslöschliche Eindrücke“ hinterlassen

Nachdem sich die Gruppe 1982 nach The Hunter (sie reformierten sich 1999 und veröffentlichten fünf weitere Alben) aufgelöst hatte, wurde Burke ein gefragter Session-Schlagzeuger. „Als selbsternannter „Rock & Roll-Überlebenskünstler“ spielte und arbeitete er mit zahlreichen legendären Künstlern zusammen. Darunter Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Net, The Split Squad, The International Swingers, L.A. M.F., Empty Hearts, Slinky Vagabond. Und sogar die Go-Go’s“, schrieb die Band.

„Sein Einfluss und seine Beiträge erstrecken sich über Jahrzehnte und Genres. Sie haben bei jedem Projekt, an dem er beteiligt war, einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen.“