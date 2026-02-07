Television, Blondie: Fred Smith mit 77 Jahren gestorben

Fred Smith, Bassist der Rockband Television, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Der Tod des Musikers am Donnerstag, dem 5. Februar, wurde von der Band in den sozialen Medien bestätigt. Eine Todesursache wurde nicht genannt. In der Erklärung hieß es, Smith habe in den vergangenen Jahren lange und hart gegen eine nicht näher bezeichnete „Krankheit“ gekämpft.

Smith begann seine Karriere als ursprünglicher Bassist von Angel and the Snake, einer Band, aus der später Blondie hervorging. 1975 verließ er die Gruppe und schloss sich Television an, wo er Richard Hell ersetzte.

Er blieb bis zur Auflösung der Band im Jahr 1978 ein zentrales Mitglied und ist auf dem Album „Marquee Moon“ von 1977 sowie auf „Adventure“ aus dem darauffolgenden Jahr zu hören.

Karriere nach Television und spätere Rückkehr

Nach der Trennung von Television wirkte Smith an Soloalben seiner ehemaligen Bandkollegen Tom Verlaine und Richard Lloyd mit. Darüber hinaus spielte er auf Veröffentlichungen anderer Künstler, darunter The Roches, Willie Nile, Peregrins und The Revelons.

Smith war auch Teil der Reunion von Television im Jahr 1992, die mit der Veröffentlichung ihres dritten, selbstbetitelten Albums einherging. In den 2000er-Jahren stand er immer wieder mit der Band auf der Bühne.

Würdigung durch Jimmy Rip

In der Erklärung zum Tod von Fred Smith erinnerte sich Television-Mitglied Jimmy Rip an den Musiker als „nicht nur meinen Bandkollegen seit 46 Jahren – er war mein wahrer Freund“. Er sei „der Typ gewesen, den man um sich haben wollte, wenn das Leben auf Tour zermürbend wurde“. Sein Humor sei, ähnlich wie seine musikalische Stimme, „trocken, subtil, auf den Punkt, urkomisch – und habe immer Lust auf mehr gemacht“.

Vermächtnis eines außergewöhnlichen Bassisten

„Gestern hat er diese Welt verlassen und so viele Menschen, die ihn liebten, mit dem Wunsch nach so viel mehr … von ihm zurückgelassen“, sagte Rip weiter. „Wenn man melodische Basslinien und Kontrapunkt liebt, könnte man zur Schule gehen mit dem, was Fred so mühelos erschaffen hat. Er war ein Naturtalent – nie effekthascherisch, immer essenziell – immer im Dienst des Songs, auf eine Weise, wie es nur die größten Musiker können.“

Rip erklärte zudem, dass es Pläne gegeben habe, in diesem Jahr Musik von Frontmann Tom Verlaine zu spielen, der im Januar 2023 gestorben war. Doch dazu sei es nicht mehr gekommen. „Zum Glück konnten wir uns verabschieden, ‚love you‘ waren unsere letzten Worte zueinander“, sagte Rip abschließend. „Ich werde ihn mehr vermissen, als man sich vorstellen kann.“