Verhaftungen nach Tod von De-Niro-Enkel und Chris Steins Tochter

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Blondie-Gitarrist Chris Stein hat sich nach mehreren Verhaftungen im Zusammenhang mit dem drogenbedingten Tod seiner Tochter Akira Stein und Robert De Niros Enkel Leandro De Niro öffentlich geäußert.

Chris Stein über den Verlust seiner Tochter Akira

Stein hatte bereits 2023 auf Facebook den Tod seiner Tochter bekannt gegeben. Akira war im Mai desselben Jahres im Alter von 19 Jahren an einer Überdosis Drogen gestorben. Der Musiker schrieb damals, dass er am Boden zerstört sei über den Verlust seiner Tochter.

Auch Debbie Harry, Sängerin von Blondie, zeigte sich tief betroffen. Sie erklärte, sie werde „für den Rest meines Lebens […] um unseren schrecklichen Verlust trauern“. Zudem warnte sie vor den Gefahren des Fentanyl-Konsums. „Fentanyl ist zu gefährlich, verführerisch und leicht zu bekommen.“

Verhaftungen im Fall Akira Stein und Leandro De Niro

Nun wurden fünf Männer festgenommen, die in Zusammenhang mit Akiras Tod sowie dem des ebenfalls 19-jährigen Leandro De Niro stehen sollen. Leandro, der Enkel von Schauspiellegende Robert De Niro, starb 2023 ebenfalls an einer Fentanyl-Überdosis.

In einem Instagram-Post schrieb Stein:

„Heute wurden Festnahmen im Fall von Akira vorgenommen und bekannt gegeben. Die DEA, die US-Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York City und die NYPD haben während des gesamten Prozesses großes Verständnis und Respekt gezeigt, und ich kann ihnen nicht genug dafür danken, dass sie ihr etwas Gerechtigkeit verschafft haben. Bitte seid vorsichtig.“

Hintergrund der Ermittlungen

Laut Berichten der „Daily Mail“ wurden die fünf Verdächtigen angeklagt, weil sie die gefälschten Pillen geliefert haben sollen, die Akira, Leandro und einem weiteren Teenager das Leben kosteten. In den Gerichtsunterlagen wird Akira als „Opfer 1“ und Leandro als „Opfer 3“ bezeichnet.

Die BBC berichtet, dass die Angeklagten wegen Verschwörung zum Vertrieb und Besitz mit der Absicht zum Vertrieb angeklagt sind. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie zwischen Januar und Juli 2023 über soziale Medien und verschlüsselte Messaging-Apps Tausende mit Fentanyl versetzte Tabletten in New York verkauft haben.

Ein Sprecher der Homeland Security Investigations erklärte: „Durch ihre mutmaßlichen Taten hinterließen diese Angeklagten eine Spur irreversibler Verluste, die das Leben von drei Teenagern beendeten, die über grenzenloses Potenzial verfügten und bereits einen tiefgreifenden Einfluss auf alle hatten, die sie kannten.“

Robert De Niros Familie trauert um Leandro

Die Nachricht von Leandros Tod wurde im Juli 2023 von Robert De Niros ältester Tochter Drena bekannt gegeben. In einem emotionalen Instagram-Post schrieb sie: „Mein wunderschöner, süßer Engel. Ich habe dich von dem Moment an, als ich dich in meinem Bauch spürte, mehr geliebt, als Worte beschreiben können. Du warst meine Freude, mein Herz und alles, was in meinem Leben jemals rein und echt war. Ich wünschte, ich wäre jetzt bei dir. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll, aber ich werde versuchen, weiterzumachen und die Liebe und das Licht zu verbreiten, die du mir als deine Mama so sehr gegeben hast. Du wurdest so sehr geliebt und geschätzt, und ich wünschte, meine Liebe allein hätte dich retten können.“