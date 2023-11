Chris Stein wird wohl nie wieder mit Blondie auf der Bühne stehen

Chris Stein war bei der Blondie-Tour im letzten Jahr nicht dabei und wurde bei allen Auftritten der Band vom ehemaligen Sex-Pistols-Mitglied Glen Matlock am Bass ersetzt.

Seine Abwesenheit erklärte er im April 2022 mit: „Ich bin traurig und frustriert, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich nicht mit Blondie auf Tour gehen werde. Ich habe mit einer blöden Erkrankung namens Vorhofflimmern zu kämpfen, bei der es sich um unregelmäßige Herzschläge handelt und in Kombination mit den Medikamenten, die ich dagegen einnehme, bin ich zu erschöpft.“ Bei Aufnahmen und sonstigen Band Projekten sei er trotzdem dabei, gab er an.

In einem aktuellen Interview der „Sunday Times“ erzählte der Bassist, dass er sich oft „erschöpft“ fühle und sich mit dem Fakt abgefunden hat, nicht noch mal mit der Band zu touren. Er sagte: „Ich vermisse es ein wenig (live zu spielen), aber es ist eine Menge Arbeit, und ich habe es 50 Jahre lang gemacht, ich habe es irgendwie aus meinem System gerissen. Es ist zweifelhaft, ob ich zum jetzigen Zeitpunkt weitere Konzerte machen werde.“

Fataler Rock’n’Roll-Lebensstil

Er macht in dem Interview ebenso deutlich, dass er das Gefühl habe, sein früherer Rock’n’Roll-Lebensstil hätte seiner Gesundheit geschadet. „All diese Dinge haben mich im Alter eingeholt. Nehmt keine Drogen, Kinder, ist alles, was ich sagen kann. Der ganze Mist, den ich über die Jahre gemacht habe, hat nicht geholfen.“

In der Zwischenzeit hat Stein aber an etwas anderem gearbeitet. Am 11. Juni 2024 erscheinen seine Memoiren „Under A Rock.“ Am 16. November gab der Musiker Einzelheiten zu seinem neuen Buch bekannt. Unter einem Instagram-Post schrieb er: „Ok, los geht’s. Ich arbeite seit zwei Jahren an diesen Memoiren und sie werden 2024 erscheinen.“

Er verriet Einzelheiten wie: „Ich meine, es gefällt mir, ich habe die ganze verdammte Sache selbst geschrieben. Es beinhaltet eine Menge seltsamer Dinge, die tatsächlich passiert sind, auch wenn sie erfunden scheinen. Ich freue mich sehr darauf, wie die Leute darauf reagieren werden.“