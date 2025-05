Bob Dylan: 12 Mal nahm er öffentlich Ehrungen und Preise an

Scheuer Musiker? Bob Dylan hatte den Nobelpreis nicht bei der offiziellen Preisverleihung am 10. Dezember 2016 entgegengenommen. Stattdessen wurde ihm der Preis im kleinen Rahmen und ohne Medienpräsenz im Frühjahr 2017 überreicht. Er traf sich im April 2017 mit Vertretern der Schwedischen Akademie in Stockholm, als er dort zwei Konzerte spielte. Dabei wurde ihm die Nobelurkunde und die Medaille persönlich übergeben – ohne Fotografen oder Presse.

Die Zurückhaltung ist überraschend, denn Bob Dylan hat im Laufe seines Lebens viele geringere Ehrungen entgegengenommen. Hier ein Rückblick auf 12 davon.

Tom Paine Award, 1963

Wenige Wochen nach der Ermordung von John F. Kennedy durch einen Attentäter überreichte die Emergency Civil Liberties Union Bob Dylan den Tom Paine Award. Dies war der Höhepunkt seiner Protestlied-Phase. Und man erwartete eine pflichtbewusste Rede. Das war nicht das, was sie bekamen.

„Ich muss zugeben, dass der Mann, der Präsident Kennedy erschossen hat, Lee Oswald, ich weiß nicht genau wo – was er dachte, dass er tat. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich auch – ich sah etwas von mir selbst in ihm“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass es so weit gegangen wäre. Ich glaube nicht, dass es so weit gehen könnte. Aber ich musste aufstehen. Und sagen, dass ich Dinge in mir sah, die er fühlte – nicht so weit zu gehen und zu schießen.“ Kurz darauf sah er sich gezwungen, eine Erklärung abzugeben, in der er klarstellte, dass er sich nicht wirklich mit Oswald identifizierte.

Princeton University, 1970

Bob Dylan brach 1959 nach nur einem Semester sein Studium an der University of Minnesota ab. Doch elf Jahre später fand er sich zusammen mit seinem Kumpel David Crosby in Princeton wieder, um einen Ehrentitel entgegenzunehmen. Laut Crosby war Dylan auf der Fahrt dorthin bekifft. Und hätte beinahe gekniffen, als er erfuhr, dass er eine Mütze und einen Talar tragen musste.

Er ging schließlich einen Kompromiss ein, indem er den Talar anzog, die Mütze aber abnahm. Die Schule war in diesem Sommer von Zikaden befallen. Dylan verewigte diesen verrückten Tag in seinem Lied „Day of the Locusts“ aus dem Jahr 1970. „Ich legte meinen Talar ab und nahm mein Diplom in die Hand“, schrieb er. „Ich nahm meine Liebste an die Hand und wir fuhren los/Direkt in die Hügel, die schwarzen Hügel von Dakota/Ich war wirklich froh, lebend da rauszukommen.“

Die Grammys, 1980

Wenn man seine kleine Rolle im Album „Concert for Bangladesh“ nicht mitzählt, hat Bob Dylan erst 1980 einen Grammy gewonnen. Und zwar, als er für seine evangelische Hymne „Gotta Serve Somebody“ den Preis für die beste männliche Rock-Performance erhielt. Ein weniger bedeutender Mensch hätte vielleicht zu Hause bleiben können, nachdem er für Highway 61 Revisited, Blonde on Blonde, Blood on the Tracks und alles andere, was er in den letzten 18 Jahren gemacht hatte, übergangen wurde. Aber Dylan tauchte auf und spielte den Song sogar in der Sendung.

Die Rock and Roll Hall of Fame, 1988

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1982 tauchte Bob Dylan auf, als er in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen wurde. Aber da es davon kein Video im Internet gibt, springen wir direkt zur Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame sechs Jahre später. Es war ein großer Abend, an dem auch die Beatles, die Supremes, die Drifters und die Beach Boys aufgenommen wurden. Mike Love machte in dieser Nacht die Hälfte der großen Namen des Rock schlecht.

Worauf Dylan in seiner eigenen Rede auf urkomische Weise Bezug nahm. „Ich möchte Little Richard danken, der dort drüben sitzt“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass ich ohne Little Richard angefangen hätte. Ich möchte Mike Love dafür danken, dass er mich nicht erwähnt hat.“

Der Grammy Lifetime Achievement Award, 1991

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Golfkrieg hatte gerade begonnen, als Bob Dylan bei den Grammys mit einem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet wurde. Bevor er das radikal überarbeitete „Masters of War“ spielte, trat Dylan nach einer überschwänglichen Rede von Jack Nicholson ans Podium.

„Nun, mein Daddy hat mir nicht allzu viel hinterlassen“, sagte ein nervöser Dylan. ‚Er war ein sehr einfacher Mann. Er hat mir nicht viel hinterlassen. Aber er hat mir gesagt: ‘Sohn … es ist möglich, dass man in dieser Welt so sehr beschmutzt wird, dass sogar die eigenen Eltern einen verlassen. Und wenn das passiert, wird Gott immer an deine Fähigkeit glauben, deinen Weg zu finden. Danke.“

Die Kennedy Center Honors, 1997

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1997 wurde Bob Dylan bei den Kennedy Center Honors zusammen mit Lauren Bacall, Charlton Heston, Jessye Norman und Edward Villella ausgezeichnet. Traditionell sprach und trat er nicht selbst auf. Er saß aber neben Bill und Hillary Clinton. Und sah zu, wie Bruce Springsteen „The Times They Are a-Changin’“ spielte. „Als die Sehnsucht der Menschen nach einer offeneren und gerechteren Gesellschaft explodierte, hatte Bob Dylan den Mut, sich ins Feuer zu stellen, und fing den Klang dieser Explosion ein“, sagte Springsteen. „Dieses Lied bleibt ein wunderschöner Aufruf zu den Waffen. Das Echo dieser Explosion lebt im Kampf für soziale Gerechtigkeit in Amerika weiter, der bis heute so heftig andauert.“

Die Grammys, 1998

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es dauerte 36 Jahre, in denen er kontinuierlich brillante Arbeit leistete. Aber 1998 wurde Bob Dylan endlich mit einem Grammy für das Album des Jahres ausgezeichnet. An diesem Abend unterbrach Soy Bomb seine Darbietung von „Love Sick“ mit einer bizarren Tanzeinlage. Aber Dylan ließ sich davon nicht die Stimmung verderben, als er den Preis entgegennahm.

Sieben Jahre nach seiner seltsamen Rede über sein Lebenswerk war er etwas geerdeter, als er allen, die an der Aufnahme beteiligt waren, namentlich dankte. „Ich wollte nur sagen, dass ich einmal, als ich 16 oder 17 Jahre alt war, Buddy Holly in der Duluth National Guard Armory spielen sah“, sagte er gegen Ende. „Ich war einen Meter von ihm entfernt. Und er sah mich an und ich hatte einfach so ein Gefühl, ich weiß nicht wie oder warum. Aber ich weiß, dass er bei uns war, als wir diese Platte auf irgendeine Weise machten.“

Die Oscar-Verleihung 2000

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dylans Erfolgsserie hielt auch im Jahr 2000 an, als er einen Oscar für den besten Original-Song für „Things Have Changed“ aus dem Soundtrack zu Wonder Boys gewann. Er war zu dieser Zeit auf Tournee in Australien. Aber trotz der enormen Zeitverschiebung spielte er den Song live per Satellit. Und nahm die Auszeichnung später in der Nacht entgegen.

„Mein Gott, das ist unglaublich“, sagte er mit einem breiten Lächeln. „Ich möchte all meinen Freunden und meiner Familie da draußen, die zuschauen, Hallo sagen. Auch den Mitgliedern der Akademie, die mutig genug waren, mir einen Preis für dieses Lied zu verleihen, das offensichtlich nicht versucht, um den heißen Brei herumzureden oder die menschliche Natur zu ignorieren. Gott segne euch alle mit Frieden, Ruhe und Wohlwollen.“ Eine Woche zuvor nahm er persönlich an den Golden Globes teil, um einen Preis für dasselbe Lied entgegenzunehmen.

Der Polar Music Prize, 2000

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Er mag dieses Jahr nicht bereit sein, für den Nobelpreis nach Schweden zu reisen. Aber im Jahr 2000 nahm er sich die Zeit, um im selben Land den Polar Music Prize von König Carl XVI. Gustaf entgegenzunehmen. Er musste nicht viel tun, außer auf der Bühne zu stehen. Einer Rede zuzuhören. Und eine Plakette und einen Blumenstrauß hochzuhalten. Der Nobelpreis verlangt, dass man eine Rede hält. Was ein Grund dafür sein könnte, dass er sich dagegen entscheidet, hinzugehen.

Presidential Medal of Freedom, 2012

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Regierung von George W. Bush ließ Dylan acht Jahre lang weder einen Preis verleihen noch ins Weiße Haus einladen. Aber 2010 trat er dort bei einem Bürgerrechtskonzert mit „Blowin‘ in the Wind“ auf. Zwei Jahre später überreichte ihm Obama die Medal of Freedom. Er nahm seine Sonnenbrille nie ab. Schaffte es aber, die Augenbrauen hochzuziehen, als Präsident Obama ihm die Medaille um den Hals legte.

Der Orden der Ehrenlegion, 2013

Diese große Ehre ist normalerweise Mitgliedern des französischen Establishments vorbehalten, und viele waren empört, als ein amerikanischer Rocksänger mit einer langen Geschichte des Drogenkonsums einen erhielt. Aber die Franzosen hielten fest zusammen. Und Dylan erschien im November 2013, um ihn entgegenzunehmen. „Ich bin dankbar und stolz“, sagte er. „Das ist alles.“

MusiCares Person des Jahres 2015

Die jährliche Gala zur Ernennung der MusiCares Person des Jahres findet immer in der Grammy-Woche statt, wenn viele der größten Namen der Musikszene in Los Angeles sind. Im Jahr 2015 ehrten Eddie Vedder, Jack White und Neil Young Bob Dylan, indem sie seine Lieder coverten. Gegen Ende der Veranstaltung trat Bob Dylan ans Podium. Und hielt eine unvergessliche 30-minütige Rede, mit der niemand gerechnet hatte.

Er dankte frühen Unterstützern wie John Hammond und Artie Mogul. Lobte Ikonen wie Mavis Staples und Nina Simone. Und erwähnte dann den obskuren Country-Sänger Tom T. Hall und dessen Lied „I Love“ aus dem Jahr 1973.

„Ich werde niemals einen anderen Songwriter herabsetzen“, sagte er. „Das werde ich nicht tun. Ich sage nicht, dass es ein schlechtes Lied ist. Ich sage nur, dass es vielleicht ein wenig überkocht ist.“ Halls Frau war nur wenige Wochen zuvor gestorben. Und er weigerte sich, der Presse irgendeine Art von Antwort zu geben.