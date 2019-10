Nicht immer weiß man, was die eigenen Freunde so mögen. Wer in seinem Freundeskreis keine Fans von Frei.Wild oder den Böhsen Onkelz dulden will, kann sie jetzt bei Facebook mit einem kleinen Spionage-Tool schnell identifizieren - und sofort entfernen.

Eine Open-Graph-Search kann in Sozialen Netzwerken nach bestimmten Schlagworten und Verbindungen suchen. Auf diesem Prinzip basieren auch beliebte Flirt-Plattformen wie Tinder, so dass alle Liebeshungrigen in der näheren Umgebung angezeigt werden können. Wer aus einem bestimmten Grund Fans von Helene Fischer, Frei.Wild, Böhse Onkelz oder Pegida nicht in seiner Nähe dulden möchte, kann nun mit einem Spionage-Tool (via Testspiel) anzeigen lassen, welche Freunde auf Facebook die falschen Büsche anbellen. Fällt einer der Bekannten in diese Kategorie der falschen Freunde, kann er schnell und sauber mit einem Klick "entfreundet"…