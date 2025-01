Bob Dylan erinnert an Garth Hudson

Vor einer Woche starb Garth Hudson, einst musikalischer Alleskönner und Seele von The Band, im Alter von 87 Jahren in einem Pflegeheim in Upstate New York. Nun erinnert sein alter Freund und Weggefährte noch einmal an den besonnenen Mann. „Er war ein wunderbarer Typ und die treibende Kraft hinter The Band. Hört euch einfach die Originalaufnahme von „The Weight“ an und ihr werdet es verstehen“, schrieb Bob Dylan auf X.

„The Weight“ befindet sich auf „Music From Big Pink“, dem 1968 erschienenen Debütalbum von The Band. Dylan hatte das Albumcover gemalt und einige Songs beigesteuert. Zu der Zeit teilten die Musiker schon eine dreijährige gemeinsame Geschichte. Hudson und seine Mitstreiter Levon Helm, Richard Manuel, Rick Danko und Robbie Robertson, die sich damals noch Levon & The Hawks nannten, lernten Bob Dylan 1965 kennen, als der nach seiner Wende zu elektrisch verstärkter Musik auf der Suche nach einer Band war. Und so begleiteten sie ihn schließlich ab Oktober 1965 auf seiner US-Tour und 1966 auch auf der legendären Europa-Tour. (Bis auf Levon Helm, der die Anfeindungen der Folk-Fans, die den akustischen Dylan zurückwollten, nicht mehr aushielt und Ende November 1965 den Dienst quittierte.)

Garth Hudson war für die Basement Tapes verantwortlich

Nach Dylans Rückzug in die Catskill Mountains im Sommer 1966 traf Dylan sich mit der Band zum Musizieren in Hinterzimmern und Kellerräumen. Gemeinsam erkundeten sie die amerikanische Songtradition und probierten neue Songs aus, die Dylan anderen Künstler:innen anbieten wollte. Die Aufnahmen dieser informellen Sessions verdanken wir Hudson, der diese Sternstunden mit seiner Zwei-Spur-Revox-Maschine aufzeichnete.

Auch bei seinem Live-Comeback 1974 ließ Dylan sich von The Band begleiten. Auch beim legendären Abschieds-Konzert der Band, „The Last Waltz“, stand er natürlich auf der Bühne.

In einer berührenden Kurz-Dokumentation des ROLLING STONE von 2014 sieht man, wie Garth Hudson noch einmal in das pinkfarbene Haus zurückkehrte, das dem Debüt von The Band seinen Namen gab. Hier in den Catskill Mountains bei West Saugerties hatte er Anfang 1967 mit Rick Danko und Richard Manuel gelebt. Im Keller hatte er mit seinen Bandkollegen und Dylan musiziert.