Timothée Chalamet macht „Saturday Night Live“ zur Dylan-Show

Timothée Chalamet ist dank der„Dune“-Filme, „Little Women“ oder „Call Me By Your Name“ einer der Shootingstars Hollywoods. Doch derzeit erregt der 29-Jährige mit seiner Rolle als Bob Dylan in dessen Biopic „A Complete Unknown“ (Kinostart in Deutschland: 27. Februar) für Aufsehen.

Unter anderem überrascht Chalamet im Zuge der Promotion für den Film mit seinem Gesangstalent. Nicht nur spielt der amerikanisch-französische Schauspieler Dylan nämlich vor James Mangolds Kamera, sondern gibt auch die Lieder des Singer-Songwriters zum Besten. Das tat er auch bei seinem Auftritt in der US-Kultshow „Saturday Night Live“. Am Samstag (25. Januar) betrat der inzwischen zweifach für den Oscar nominierte Chalamet als Host und auch als musikalischer Akt die Bühne der „NBC“-Show.

Bei seiner Einführungsrede witzelte der Schauspieler darüber, dass er bis jetzt keine Awards gewonnen hatte, obwohl er mehrfach nominiert wurde, und verglich scherzhaft Willy Wonka mit Bob Dylan. „‚A Complete Unknown‘ hat gerade acht Academy-Award-Nominierungen erhalten. Ich bin wirklich überglücklich. Ich habe buchstäblich in meiner Garderobe geweint, als ich gerade davon erfahren habe“, sagte er etwas ernster, als er über sein neuestes Projekt und sein Idol Bob Dylan sprach. „Das gesamte Kreativteam hat so hart daran gearbeitet, den großartigen Künstler Bob Dylan zum Leben zu erwecken, einen Mann, dessen Musik und Karriere für mich zu einem Leitstern geworden sind.“

Überzeugt Timothée Chalamet auch auf der Bühne als Bob Dylan?

Später stimmte Chalamet dann drei Lieder aus Bob Dylans umfangreichem Repertoire an. Während vermutet wurde, dass der Schauspieler intendierte, Songs aus dem „A Complete Unknown“-Soundtrack für seinen ersten Auftritt auszuwählen, legte er bald offen, dass er andere Pläne hätte: „Sie kennen die Bob-Dylan-Songs, die ich spiele, vielleicht nicht, aber es sind meine persönlichen Favoriten.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Adam Sandler kündigte Chalamet an. Der legte mit „Outlaw Blues“ gleich einen rasanten Auftakt hin. Bei seinen drei Live-Stücken war jeweils eine komplette Band dabei, inklusive James Blake am Keyboard.

Direkt an „Outlaw Blues“ anschließend wurde die Stimmung sanfter und Chalamet gab „Three Angels“ wieder. Der letztere Track ist von dem Album „New Morning“ aus dem Jahr 1970 und zeichnet sich durch seinen gospel-inspirierten Sound aus.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Etwas später in der Show kehrte der gebürtige New Yorker für seine letzte Performance auf die Bühne zurück. Dabei sang er den Song „Tomorrow Is A Long Time“, ein Lied, das ursprünglich aus den 1960ern stammte, aber erst 2010 als Teil von „The Bootleg Series Vol. 9“ veröffentlicht wurde.