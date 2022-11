Bob Dylan: „Fragments – Time Out Of Mind Sessions (1996-1997)“ kommt im Januar

Der letzte Release in Bob Dylans Bootleg Series ist ein knappes Jahr her, bald ist es anscheinend wieder soweit: Am 27. Januar 2023 soll „Fragments – Time Out Of Mind Sessions (1996-1997)“ erscheinen und einen Blick hinter die Kulissen von Dylans 30. Album „Time Out Of Mind“ (1997) geben. Als Vorgeschmack kann man sich jetzt schon eine Alternativversion des Songs „Love Sick“ anhören.

„Time Out of Mind“ erschien 1997 nach einer für Dylan ungewöhnlich langen Songwriting-Pause. Seit letztes Album mit Eigenkompositionen, „Under the Red Sky“, war 1990 erschienen, darauf folgen mit „Good As I Been To You“ (1992) und „World Gone Wrong“ (1993) zwei Alben mit Folk-Traditionals.

Im August 1996 ging Dylan mit dem Produzenten Daniel Lanois ins Teatro Studio in Oxnard, Kalifornien, um neue Demos aufzunehmen. Darauf folgten 1997 Sessions im Criteria Studio in Miami mit zahlreichen Session-Musikern und Mitgliedern von Dylans Tourband. Dort nahm das finale Album Gestalt an. „Fragments“ enthält Alternativversionen sowohl aus den Teatro- als auch aus den Criteria-Sessions. Dazu kommen Live-Versionen aus den Jahren 1998 bis 2001.

Das vollständige Album „Time Out of Mind“ gibt es dazu als neuen Remix von Sound Engineer Michael H. Brauer: Er hat die Songs ohne die von Lanois hinzugefügten Effekte neu gemischt, sodass eine intimere Alternativversion entstanden ist. Auf einer Bonus-Disc sind auch Originalversionen von Songs enthalten, die es nicht auf „Time Out of Mind“ geschafft haben, wie etwa „Mississippi“. Diese sind in der Bootleg Series auch bereits auf Volume 8, „Tell Tale Signs“ erschienen.

„Fragments“ erscheint als Standardversion auf 2 CDs oder 4 LPs, alternativ gibt es ein Deluxe-Boxset mit 5 CDS oder 10 LPs zu kaufen. Die Deluxe-LP-Version ist direkt über bobdylan.com erhältlich. Der Standard-Release enthält jeweils dem Remix von „Time Out of Mind“ und 12 ausgewählte Demos und Outtakes.

Es ist die 17. Ausgabe der Bootleg Series, in der regelmäßig Outtakes, Demos und Liveaufnahmen aus Dylans Laufbahn veröffentlicht werden. Zuletzt erschien im September 2021 „Bob Dylan – Springtime In New York/The Bootleg Series Vol. 16 (1980 – 1985)“.