Bob Dylan: Neues Album der Bootleg Series angekündigt

Mit der Bootleg Series erinnert sich Songwriter-Legende Bob Dylan mittels bislang unveröffentlichter Outtakes, Alternativversionen, Probe- und Liveaufnahmen an auch wenig bekannte Abschnitte seiner einzigartigen Karriere. Das mittlerweile 16. Album der Reihe, „Bob Dylan – Springtime In New York/The Bootleg Series Vol. 16 (1980 – 1985)“, erscheint am 17. September 2021.

Anfang der Achtziger-Jahre erholte sich Dylan allmählich von seiner „Jesus-Phase“ und schlug musikalisch wie persönlich ein neues Kapitel auf. In dieser Zeit erschienen die drei Alben „Shot Of Love“ (1981), „Infidels“ (1983) und „Empire Burlesque“ (1985), die nach Dylans schwierigen Ausflügen in den Gospel-Rock wieder Kritiker und Publikum gleichermaßen begeistern konnten. Auf „Springtime In New York“ wird diese Umbruchsphase in Dylans Schaffen gebührend beleuchtet.

Die Kompilation wird sowohl digital als auch in verschiedenen CD- und Vinyleditionen erscheinen. Highlight ist dabei das Deluxe-Boxset, das auf fünf CDs insgesamt 57 Tracks enthält. Dieser umfangreichen Sammlung liegt außerdem ein 100-Seitiges Hardcover-Buch mit Fotos und Erinnerungen an diese Phase Dylans bei.

Auch mit 80 kein Ende in Sicht

Obwohl Bob Dylan sich nach 60 Jahren im Musikbusiness den Ruhestand mehr als verdient hätte, plant der Nobelpreisträger nach der Pandemie seine „endlose“ Tour weltweit fortzusetzen. Außerdem erschien 2020 mit „Rough and Rowdy Ways“ das 39. Studioalbum des 80-jährigen Musikers.