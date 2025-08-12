Bob Dylan: Jetzt nimmt er wieder neue Musik auf

Das White Lake Studio in Albany, der Hauptstadt des US-Bundesstaates New York, bietet nach eigenen Angaben „vier Aufnahmestudios und eine Audio-Postproduktions-Anlage“. Neben diversen Vertonungs-Dienstleistungen für Film- und TV-Firmen sind hier diverse Billboard-Top 40-Singles produziert und gemischt worden.

Stillschweigen, Spekulationen und mögliche Albumpläne

Ein neuer Kunde, der sich samt Band am 5. und 6. August im White Lake eingebucht hatte, hatte sehr wahrscheinlich keinen Top-40-Stoff im musikalischen Portfolio.

„Die legendäre Musikikone Bob Dylan verbrachte zusammen mit Mitgliedern seiner Band zwei Tage in unserem Studio“, wie es auf der hauseigenen Facebook-Seite in einer „Erklärung“ in Geschäftsbrief-Optik heißt.

In gedrechselter Diktion teilt man mit: „Das Studiopersonal hatte sich im Voraus auf den Besuch vorbereitet und arbeitete fleißig daran, während der gesamten Sessions Diskretion und Privatsphäre zu gewährleisten Nähere Details zu Dylans zweitägigem Besuch wurden nicht öffentlich bekannt gegeben.“

Und genau dieser Mix und Stillschweigen und Indiskretion lässt nicht nur in den einschlägigen Fanforen die Gerüchteküche brodeln. Immerhin fanden Dylans jüngste Studiosessions inmitten seiner laufenden Tour von Willie Nelsons „Outlaw Music Festival“ Tour statt. Der 84-jährige Literaturnobelpreisträger musiziert hier mit Nelson selbst, im Umfeld eines umfangreichen „Ehrliche-Musik“-Roosters mit Sheryl Crow, Wilco oder Lake Street Drive.

Dylan bleibt unberechenbar

„Für diejenigen, die sagen, dass das nicht genug Zeit ist, um ein Album aufzunehmen, würde ich dies als Hinweis darauf werten, dass Dylan möglicherweise unterwegs in verschiedenen Studios aufnimmt“ spekuliert in einem Reddit-Forum User Michaelavolio. „Es ist halt das einzige Studio, das Tage später öffentlich verkündete: ‚Dylan war gerade hier!‘ Es ist doch möglich, dass er seit Wochen, Monaten oder sogar über ein Jahr lang in verschiedenen Studios im ganzen Land aufgenommen hat.“

Möglich ist vieles, gerade bei Dylan.

Sein letztes Studioalbum „Rough And Rowdy Ways“ hat er im Juni 2020 veröffentlicht. Im Rahmen seiner ohnehin nie endenden Konzertreise zieht er mit seinem Tross im Herbst 2025 weiter nach Europa. Ende Oktober und Anfang November spielt der „his bobness“ in Hamburg (22.Oktober), Lingen im Emsland (24.Oktober) sowie in Köln (3. November).

Bei allen Dylan-Auftritten herrscht Knips- und Daddel-Embargo. Es sich um sogenannte „handyfreie Shows“. Taschentelefone aller Fabrikate müssen beim Einlass in abschließbaren Taschen verstaut werden.