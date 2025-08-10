Hat Bob Dylan mit „Masters of War“ wieder eine politische Botschaft gesendet?

Bob Dylan eröffnete am Freitagabend sein Set beim Outlaw Music Festival im Darien Lake Performing Arts Center in Darien Center, New York, mit „Masters of War“. Zum ersten Mal seit dem Desert Trip Festival 2016.

Golfkrieg 1991 und Grammy-Auftritt

Dylan hat seit der Bürgerrechtsbewegung der frühen Sechzigerjahre nur sehr wenige politische Positionen eingenommen. Er weigerte sich sogar, den Vietnamkrieg zu verurteilen. Seine Ansichten zu aktuellen Themen sind heute praktisch unbekannt. Doch es ist schwer zu ignorieren, dass er das Lied nun wieder spielt, während die Kriege in der Ukraine und in Gaza ohne ein klares Ende weitergehen.

Etwas Ähnliches tat er zu Beginn des Golfkriegs am 20. Februar 1991. Beim Grammy-Auftritt – kurz nachdem er den Lifetime Achievement Award erhalten hatte – spielte er eine raue, reggae-angehauchte Version von „Masters of War“. Doch als er die Auszeichnung von Jack Nicholson entgegennahm, erwähnte er den Konflikt mit keinem Wort.

Stattdessen paraphrasierte er Psalm 27:10. „Nun, mein Vater. Er hat mir nicht viel hinterlassen, wissen Sie? Er war ein sehr einfacher Mann. Und hat mir nicht viel hinterlassen. Aber was er mir sagte, war dies. ‚Sohn … es ist möglich, in dieser Welt so verunreinigt zu werden, dass dich deine eigene Mutter und dein eigener Vater verlassen. Und wenn das passiert, wird Gott immer an deine eigene Fähigkeit glauben, dich selbst zu bessern.‘“

Klassiker und seltene Cover im Set

„Masters of War“ ist eines von mehreren Klassikern aus den Sechzigern, die er diesen Sommer beim Outlaw Music Festival wieder ins Programm aufgenommen hat. Dazu gehören auch „The Times They Are A-Changin’“, „Mr. Tambourine Man“, „Positively Fourth Street“, „It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry“, „Don’t Think Twice, It’s All Right“ und „Just Like Tom Thumb’s Blues“.

Zu seinem Repertoire gehören außerdem mehrere selten gespielte Coverversionen. Darunter Charlie Richs „I’ll Make It All Up To You“, Bobby Blue Blands „Share Your Love With Me“ und George „Wild Child“ Butlers „Axe and the Wind“.

Das Outlaw Music Festival geht am Samstagabend im Hershey Park Stadium in Hershey, Pennsylvania, weiter. Es endet am 19. September im Alpine Valley Music Theater in East Troy, Wisconsin. Im Oktober startet Dylan dann eine lange Europa-Tournee mit Konzerten in weiten Teilen des Kontinents.