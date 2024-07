Bob Dylan hat am Montag (15. Juli 2024) Daten seiner kommenden Europatournee bekannt gegeben. Der 82-Jährige tritt ab Oktober allein elfmal in Deutschland auf, in sieben Städten.

Das erste geplante Konzert findet am 4. Oktober in Prag, Tschechien, statt. Danach wird er in Städten wie Berlin, Paris, Edinburgh und anderen Halt machen. Die Tournee wird mit drei Konzerten in der Royal Albert Hall in London abgeschlossen.

Bevor er nach Europa reist, wird Dylan den ganzen Sommer über auf der „Outlaw Music Festival Tour“ von Willie Nelson auftreten, deren erste Hälfte kürzlich mit Robert Plant, Alison Krauss und Celisse – neben Dylan und Nelson – abgeschlossen wurde. In der zweiten Hälfte der Tour werden Plant und Krauss von John Mellencamp und Celisse von Brittney Spencer abgelöst.

Tickets für die Europatournee gibt es ab dem 19. Juli.

Bob Dylan live

Oct. 4 – Prag, Tschechien @ O2 universum

Oct. 5 – Prag, Tschechien @ O2 universum

Oct. 6 – Prag, Tschechien @ O2 universum

Oct. 8 – Erfurt @ Messehalle

Oct. 10 – Berlin @ Uber Eats Music Hall

Oct. 11 – Berlin @ Uber Eats Music Hall

Oct. 12 – Berlin @ Uber Eats Music Hall

Oct. 14 – Nürnberg, @ Frankenhalle

Oct. 16 – Frankfurt, @ Jahrhunderthalle

Oct. 17 – Frankfurt, @ Jahrhunderthalle

Oct. 18 – Frankfurt, @ Jahrhunderthalle

Oct. 21 – Stuttgart, @ Porsche Arena

Oct. 22 – Saarbrücken, @ Saarlandhalle

Oct. 24 – Paris @ La Seine Musicale

Oct. 25 – Paris @ La Seine Musicale

Oct. 27 – Düsseldorf, @ Mitsubishi Electric Hall

Oct. 29 – Esch-sur-Alzette, Luxemourg @ Rockhal

Nov. 1 – Bournemouth, @ Windsor Hall

Nov. 5 – Edinburgh @ Usher Hall

Nov. 6 – Edinburgh @ Usher Hall

Nov. 8 – Nottingham @ Nottingham Arena

Nov. 9 – 4Wolverhampton @ Civic Hall

Nov. 10 – Wolverhampton @ Civic Hall

Nov. 12 – London @ Royal Albert Hall

Nov. 13 – London @ Royal Albert Hall

Nov. 14 – London @ Royal Albert Hall