Seltenes Gemälde von Bob Dylan für 200.000 Dollar versteigert

Als Bob Dylan in Woodstock, lebte, begann er mit der Malerei. Nachdem er vor 50 Jahren eines seiner Werke gegen ein Horoskop (!) eingetauscht hatte, wechselte es nun bei einer Auktion für 196.156 Dollar den Besitzer.

RR Auction gab den Deal am Freitag (24. Mai), bekannt, der zufällig auch Dylans Geburtstag war. Es wurde über das Wochenende verkauft. Der Singer-Songwriter hatte es um das Jahr 1968 gemalt, als er noch mit The Band arbeitete.

Das Werk wird im Auktionskatalog als „eine farbenfrohe und energiegeladene abstrakte Komposition mit dem großen zentralen Umriss eines Stiers“ bezeichnet. Weiter heißt es: „Die Leinwand ist mit fesselnden abstrakten Formen und Mustern gefüllt, die mit wiedererkennbaren Bildern kombiniert sind, darunter Musiknoten, Fliegen, Tieren und segmentierte Merkmalen. Oben befindet sich der rote Umriss eines Mannes mit einem Hut mit Krempe – eine Reminiszenz an Dylans eigenen Mode-Stil während seiner Woodstock-Tage…“

Die schönste Frau aus Woodstock

Dylans Horoskop, für das er das Gemälde eintauschte, wurde von einer Sandy Lepanto erstellt. Die Autorin und Professorin des Bob-Dylan-Kurses an der NYU, Ann Margaret Daniel, beschrieb LePanto als „eine der schönsten Frauen in Woodstock zu der Zeit, in der es viele schöne Frauen gab; sie war eine Mystikerin, ein Medium, eine Sterndeuterin, und sie erstellte Horoskope für ihren Freund“.

Das Gemälde befand sich im Besitz der Familie LePanto, bis es im Nachlass ihres früheren Ehemanns Anthony LePanto wiederentdeckt wurde.