Am Samstag (11. Mai) hatten die Rolling Stones den vierten Stopp ihrer „Hackney Diamonds“-Tour 2024. Nach einer kurzen Ankündigung des Sängers – „Wir haben diesen Song nicht geschrieben. Er wurde von einem Nobelpreisträger speziell für uns geschrieben“ – spielte die Band Bob Dylans Song „Like a Rolling Stone“. Ein Cover, das seit 1995 immer wieder seinen Weg in die Setlist der Rolling Stones fand.

Dabei bot der Abend gleich mehrere Live-Premieren seit 2022. So durften sich die anwesenden Fans auch über „You Got Me Rocking“ aus dem 1994 erschienenen 20. Studioalbum „Voodoo Lounge“ und die 1967er Single „Let’s Spend the Night Together“ freuen. Auch „You Got the Silver“ erschien zuletzt 2022 in der Setlist.

Nach 18 Jahren Album-Pause veröffentlichten die Rolling Stones im Oktober 2023 ihr 24. Studioalbum „Hackney Diamonds“, auf dem auch Studioarbeiten des 2021 verstorbenen Drummers Charlie Watts zu hören sind.

Setliste der „Hackney Diamonds“-Tour:

1. „Start Me Up“

2. „Get Off of My Cloud“

3. „Let’s Spend the Night Together“

4. „Angry“

5. „Like a Rolling Stone“

6. „You Got Me Rocking“

7. „Mess It Up“

8. „Tumbling Dice“

9. „You Can’t Always Get What You Want“

10. „You Got the Silver“

11. „Little T&A“

12. „Sympathy for the Devil“

13. „Honky Tonk Women“

14. „Miss You“

15. „Gimme Shelter“

16. „Paint It Black“

17. „Jumpin‘ Jack Flash“

Zugabe

18. „Sweet Sounds of Heaven“

19. „(I Can’t Get No) Satisfaction“