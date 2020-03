Bob Dylan veröffentlicht Song über das Attentat auf John F. Kennedy – hier hören

Kanye Wests Song „Famous“ beinhaltet eine brisante Textzeile über Taylor Swift, die 2016 für einen Kleinkrieg zwischen den beiden sorgte. Ein nun veröffentlichtes Video sorgt für neuen Gesprächsstoff.

Kanye West wurde 2016 scharf für eine Zeile aus seinem Song „Famous“ kritisiert, die sich auf Taylor Swift bezieht. Darin rappt er: „I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bitch famous.“ („Ich habe das Gefühl, dass ich und Taylor noch Sex haben könnten/Warum? Ich habe diese Schlampe berühmt gemacht.“) Der Text sorgte für reichlich Empörung, weshalb sich West verteidigte, dass Swift die Zeile in einem Telefongespräch abgesegnet habe. Später veröffentlichte Kim Kardashian, Kanye Wests Ehefrau, ein Video, das Wests Version der Geschichte zu schützen schien. Ein nun aufgetauchtes Video des berühmten Telefonats…