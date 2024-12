Hier singt Timothée Chalamet im „Dune“-Outfit Dylan-Songs

Erst kürzlich erzählte Timothée Chalamet, wie lange er sich bereits auf seinen Einsatz als Bob Dylan vorbereitet. Um für das Biopic „A Complete Unknown“ auch sicher an der Mundharmonika zu sein, nahm er viele, viele Lehrstunden.

Hinzu kam, dass sich der Schauspieler gleich mehrere Songs des Musikers aneignen musste, denn im Film sind einige davon zu hören. Und da Chalamet nach wie vor einer der meistgefragten Mimen Hollywoods ist, ging das quasi nur nebenbei.

Bei einem Auftritt in der „Late Show“ mit Stephen Colbert sagte der 28-Jährige, dass er mit den Vorbereitungen für „A Complete Unknown“ bereits vor der Pandemie im Jahr 2019 begann und die Produktion dann wie viele andere pausiert wurde.

In der Zwischenzeit hat er zwei „Dune“-Filme gedreht. Im Hinterkopf blieb aber immer auch die Herausforderung, dem Nobelpreisträger so nah wie möglich zu sein. Colbert teilte ein Video des Schauspielers, das ihn in der Kleidung von Paul Atreides aus den „Dune“-Filmen zeigt, wie er an der Gitarre Dylans „It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry“ spielt. „Mit einigen Dune-Textvariationen von mir“, wie Chalamet lachend ergänzte.

„A Complete Unknown“ läuft in den USA am 25. Dezember an. In Deutschland gibt es das Biopic erst ab 27. Februar 2025 zu sehen. Von Chalamets Gesangskünsten kann man sich inzwischen bereits einen ersten Eindruck machen. ROLLING STONE hat schon einmal genau hingehört.